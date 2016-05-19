Минздрав Башкирии передумал проводить очередную реформу

Министерство здравоохранения республики недавно решило тихо и мирно провести еще одну небольшую реформу в системе здравоохранения. 19 апреля 2016 года был подписан приказ, в котором руководителям бюджетных учреждений предписывается предоставить план мероприятий по созданию автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного учреждения. Этот документ оказался и в нашей редакции.
Медикорсеть обратилась с соответствующим запросом в Минздрав Башкирии, где мы просили прояснить суть документа, и повлияет ли это нововведение на улучшение качества лечения пациентов. Были заданы и другие вопросы.
Ответ пришел быстро, в котором сообщалось, что тот приказ отменен. Правда, о причинах такой быстрой смены позиции нам не сказали. Остается только догадываться о произошедшем в недрах минздрава, что так поспешно был отменен по сути судьбоносный приказ для отрасли.
- Переход на автономность позволяет учреждениям здравоохранения получить большую самостоятельность в плане штатного расписания, бюджета, госзакупок, - отметила депутат Госдумы Салия Мурзабаева. – Однако решение должно исходить не сверху, а приниматься коллективом самого лечебного учреждения. При этом такую модель сперва надо опробовать на нескольких поликлиниках или больницах разного типа, как пилотный проект, увидеть все плюсы и минусы и только, потом принимать такие решения. Переход на автономный статус автоматически не означает, что может расшириться список платных услуг населению, хотя к сожалению такая тенденция присутствует. Жесткий контроль в этом вопросе должен осуществлять Минздрав Башкирии, - считает депутат Госдумы, которая 10 лет до парламентской деятельности проработала на посту первого заместителя министра здравоохранения Башкортостана.
- В любом случае эта форма имеет определенные преимущества, но еще раз повторюсь, что к такому шагу надо подходить обдуманно и нельзя сразу переводить все медицинские учреждения на автономный статус. Необдуманные решения приводят к тому, что например, в лечебных учреждениях простаивает дорогостоящее оборудование. Во время госзакупок этим занималось отраслевое министерство, которое распределяло их по территориям. И сейчас со стороны главврачей особенно районных больниц поступают жалобы, что на новое медоборудование очень дорогие расходные материалы и обслуживание обходится дорого. И вопрос не в отсутствии специалистов, а в неэффективности управленцев, которые районным больницам распределяли оборудование, не соответствующее их специфики работы, - подчеркнула Салия Мурзабаева.
Еще при принятии федерального закона о бюджетных учреждениях эксперты высказывали тревогу, что «переквалификация» больниц и поликлиник в казенные, автономные или новую разновидность бюджетных, просто вытеснит из нашего сознания понятие «бесплатная медицина». Сам закон, по мнению медицинских экспертов, был специально написан так, чтобы предоставить максимальную возможность бюрократам манипулировать госсобственностью и финансовыми потоками. Неясно, по каким критериям, какие учреждения и в какую форму должны переходить - все отдается на усмотрение чиновников, - писали они.
- Людей, привыкших к определенным достижениям социального государства типа бесплатного образования и бесплатного здравоохранения, оных лишают. В больницах и поликлиниках образуются еще большие, чем сейчас, очереди за всем тем, что пока вроде как бесплатно. Качество этого бесплатного будет все хуже и хуже, потому что альтернативным и понятным интересом исполнителя услуг будет возможность зарабатывания денег. И в ход пойдут всевозможные способы для выдавливания людей из бесплатной медицины в платную, - отметил президент «Лиги пациентов» Александр Саверский. По его словам, перевод медучреждений в статус вновь создаваемых бюджетных или автономных призван полностью легализовать оказание платных медуслуг в государственных /муниципальных/ учреждениях, невзирая на ст. 41 Конституции РФ, предусматривающей конституционное право граждан на бесплатную медпомощь.
- При этом решение о типе учреждения будет принимать собственник. К примеру, Минздрав региона будет принимать решение об изменении типов медицинских учреждений», — объяснил Саверский, - все это создает очередную среду для коррупции.
- Получая статус автономного учреждения, у лечебных учреждений появляется возможность более свободно действовать в финансово-хозяйственном плане, в отличие от бюджетных. Автономное ЛПУ может самостоятельно получать доход от используемого имущества, например сдавая в аренду свободные, не рационально используемые помещения. При этом ЛПУ может комиссионно, в составе руководства ЛПУ и профсоюзов, врачей и среднего персонала, самостоятельно будет определять, на что направлять заработанные средств, - считает кандидат медицинских наук, эксперт ОНФ в РБ, член совета при Общественной палате РБ Эдуард Гаптракипов.
- Если в больнице или поликлинике хорошо развиты платные услуги, и больница уверено может быть платежеспособной, то она может брать кредиты, как на развитие, так и на проведение работ связанных с капитальным ремонтом, а так же закупать необходимое оборудование, - подчеркивает эксперт. - Но, необходимо понимать, что не все учреждения готовы к переходу на автономию, так как эта форма управления возможна тем учреждениям, где хорошо понимают, что такое эффективность работника, рациональность использования рабочего времени сотрудника и целевое использование заработанных и выделенных средств через субсидии, субвенции или гранты, так как бюджет в большей степени будет формироваться от общей деятельности ЛПУ. И если будут, к примеру, нерационально расходованы коммунальные услуги или возникнут штрафные санкции со стороны страховых компаний, то все эти потери на оплату пойдут с общего бюджета ЛПУ, что может потянуть за собой и уменьшение заработной платы, и снижение эффективности работы. Поэтому, тут необходима командная работа и понимание, что все работают на результат и общий бюджет, который пополняется только от слаженности работы коллектива и понимания экономической составляющей, - сказал в заключение Эдуард Гаптракипов.
- Все реформы в системе здравоохранения по поручению президента России должны проходить только после экспертизы, проведенной медицинским сообществом, - отметила президент Национальной Медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова, - но все эти нововведения только мешают отрасли. Сначала мы присоединили городское здравоохранение, поменяли вывески, печати и все остальное, потеряли на этом материально-техническую базу, грамотных управленцев. Теперь решили опять наступить на те же грабли. Главная проблема, которая должна заботить руководство Минздрава – обеспечить доступность медицины, сократить число необоснованных платных услуг и не лезть постоянно в карман пациентам, - такова позиция Национальной медицинской палаты подчеркнула Дамира Сабирзянова.
Остается напомнить данные мониторинга, который был проведен Общероссийским народным фронтом. В Башкирии – 43,9% респондентов констатировали ухудшение доступности медпомощи, а ухудшение качества медицинского обслуживания отметили 34,8%. При этом опрошенные отмечали острую нехватку узких медспециалистов – в республике об этом сказали аж 86,4% опрошенных пациентов.
- Органам исполнительной власти необходимо не просто обратить внимание на указанные негативные факты, но и разработать в срочном порядке комплекс мер по улучшению ситуации с доступностью и качеством медицинской помощи –сказал комментируя итоги опроса, руководитель Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ Николай Говорин.
Башкирские чиновники от Минздрава посчитали, что придание статуса автономности больницам и поликлиникам позволить решить многие проблемы. Но вовремя одумались или им помогли передумать. Приказ, который отменил запланированную реформу был подписан 29 апреля текущего года, ровно на следующий день после визита в Башкирию полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича. Во время визита Полпреда на совещании в городе Октябрьский большую часть обсуждения заняли вопросы именно медицинского обслуживания населения.