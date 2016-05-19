Минздрав Башкирии передумал проводить очередную реформу

- Если в больнице или поликлинике хорошо развиты платные услуги, и больница уверено может быть платежеспособной, то она может брать кредиты, как на развитие, так и на проведение работ связанных с капитальным ремонтом, а так же закупать необходимое оборудование, - подчеркивает эксперт. - Но, необходимо понимать, что не все учреждения готовы к переходу на автономию, так как эта форма управления возможна тем учреждениям, где хорошо понимают, что такое эффективность работника, рациональность использования рабочего времени сотрудника и целевое использование заработанных и выделенных средств через субсидии, субвенции или гранты, так как бюджет в большей степени будет формироваться от общей деятельности ЛПУ. И если будут, к примеру, нерационально расходованы коммунальные услуги или возникнут штрафные санкции со стороны страховых компаний, то все эти потери на оплату пойдут с общего бюджета ЛПУ, что может потянуть за собой и уменьшение заработной платы, и снижение эффективности работы. Поэтому, тут необходима командная работа и понимание, что все работают на результат и общий бюджет, который пополняется только от слаженности работы коллектива и понимания экономической составляющей, - сказал в заключение Эдуард Гаптракипов.