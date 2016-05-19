Героиня из Донбасса, уроженка Уфы, получила российский паспорт

Январской ночью 2016 года загорелась опора моста и трое рабочих оказались заблокированы огнем. В то время была ночная смена крановщицы Тамары Пастуховой. Она, совещаясь по рации с сотрудниками службы спасения, спустила крюки на землю, к которым прицепили мусорный контейнер. Тамара подвезла контейнер к горящей опоре, чтобы рабочие могли в него спрыгнуть. Героиня бережно спустила монтажников в контейнерах на землю, а вот сама оставалась в горящем кране, дожидаясь помощи спасателей. Власти не оставили героиню без внимания и наградили долгожданным паспортом гражданина Российской Федерации.