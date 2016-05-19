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Героиня из Донбасса, уроженка Уфы, получила российский паспорт

19 мая 2016, 12:30
Женщина спасла троих коллег, запертых в полыхающем строительном кране. Поскольку уроженка Уфы еще в Советские годы уехала на Донбасс, то работать в Санкт-Петербурге ей приходилось без российского паспорта. Женщина долго не могла получить российское гражданство, пока не совершила настоящий подвиг.

Январской ночью 2016 года загорелась опора моста и трое рабочих оказались заблокированы огнем. В то время была ночная смена крановщицы Тамары Пастуховой. Она, совещаясь по рации с сотрудниками службы спасения, спустила крюки на землю, к которым прицепили мусорный контейнер. Тамара подвезла контейнер к горящей опоре, чтобы рабочие могли в него спрыгнуть. Героиня бережно спустила монтажников в контейнерах на землю, а вот сама оставалась в горящем кране, дожидаясь помощи спасателей. Власти не оставили героиню без внимания и наградили долгожданным паспортом гражданина Российской Федерации.

Видеосюжет ГТРК "Башкортостан":

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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