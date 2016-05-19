Элла Памфилова: Главное - обеспечить безукоснительное выполнение законов о выборах

- Какие есть законы - такие есть, - сказала Элла Памфилова, дав понять, что хотя нормы по аккредитации для журналистов ужесточились, спорить с этим не стоит, а лучше после выборов провести анализ и, возможно, внести поправки в законы.

- На сайте ЦИК РБ есть закон о выборах в Госдуму в новой редакции, почитайте статью 35 и главу 8 полностью, - посоветовал в конце семинара сотрудник центризбиркома Башкирии Ришат Лукманов. Кстати, сегодня депутат башкирского парламента приняли республиканский Кодекс о выборах в новой редакции, его тоже стоит почитать. Зампред ЦИК РБ Найля Алтынова подчеркнула, резюмируя:

- Центризбирком России отдает предпочтение демократизации в отношении к политическим партиям.

Отметим, что на выборах в Госдуму осенью 2016 года могут участвовать 89 партий, 14 из которых не надо собирать подписей избирателей для выдвижения своих кандидатов. А требования к журналистам при информировании о подготовке и ходе выборной кампании таковы: объективность, достоверность и одинаковые права всех кандидатов и партий.

Семинар слушали порядка 1200 журналистов региональных СМИ.