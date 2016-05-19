Экс-ревизорро Елена Летучая рассказала, как стать счастливой женщиной

В Уфу приехала главная ревизорро страны Елена Летучая. На этот раз она не стала проверять рестораны и отели города. Тем более не так давно она покинула нашумевший телепроект. Теперь роковая блондинка занимается другим шоу, также она преподает журналистику. Девушка рассказала, как стать настоящей "акулой пера", чему стоит уделить внимание при поступлении на журфак. Кроме того, известная телеведущая поделилась своей историей успеха и секретами женского счастья.