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Башкирия не намерена продавать свою долю в «Башнефти»

19 мая 2016, 12:31
На заседание Госсобрания Башкирии министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев сегодня заявил, что свой пакет акций «Башнефти» республика продавать не намерена.

- Решение главы Башкирии Рустэма Хамитова по этому вопросу остается неизменным, Наш пакет 25% плюс акцию правительство продавать не намерено, - отметил Евгений Гурьев.

Кстати в соглашении между Росимуществом и Башкирией имеется пункт по которому, ведомство в течение 10 дней после принятия решения о приватизации может обратиться в правительство республики, с вопросом о продаже башкирского пакета акций «Башнефти». Однако, по словам министра, власти республики не видят целесообразность и выгоду продажи с финансовой и экономической точки зрения.

12 мая Владимир Путин подписал указ об исключении 50% плюс одна акция ПАО "Башнефть" из перечня стратегических предприятий, что означает фактическое решение о начале приватизации нефтяной компании.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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