Башкирия не намерена продавать свою долю в «Башнефти»

Кстати в соглашении между Росимуществом и Башкирией имеется пункт по которому, ведомство в течение 10 дней после принятия решения о приватизации может обратиться в правительство республики, с вопросом о продаже башкирского пакета акций «Башнефти». Однако, по словам министра, власти республики не видят целесообразность и выгоду продажи с финансовой и экономической точки зрения.