Башкирия не намерена продавать свою долю в «Башнефти»

- Решение главы Башкирии Рустэма Хамитова по этому вопросу остается неизменным, Наш пакет 25% плюс акцию правительство продавать не намерено, - отметил Евгений Гурьев.
Кстати в соглашении между Росимуществом и Башкирией имеется пункт по которому, ведомство в течение 10 дней после принятия решения о приватизации может обратиться в правительство республики, с вопросом о продаже башкирского пакета акций «Башнефти». Однако, по словам министра, власти республики не видят целесообразность и выгоду продажи с финансовой и экономической точки зрения.
12 мая Владимир Путин подписал указ об исключении 50% плюс одна акция ПАО "Башнефть" из перечня стратегических предприятий, что означает фактическое решение о начале приватизации нефтяной компании.