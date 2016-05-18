В Уфе временно закроют улицу Сипайловскую

В Октябрьском районе продолжается работа по улучшению ливневой канализации. Ливневую канализацию строят на улице Нагорной в промежутке от Российской до Сипайловской.
- На этом участке практически отсутствовал отвод талых и дождевых вод, - сообщили в городской администрации. - Ливневка предотвратит эрозионные процессы на улицах Кольской, Новогорной, Фруктовой, Гайдара и Ключевом переулке. В планах Построят участок коллектора 1100 метров, который будет наполняться влагой по закрытой системе ливневой канализации