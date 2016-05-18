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В Уфе временно закроют улицу Сипайловскую

18 мая 2016, 15:03
В Уфе 21 мая с 18:00 местного закроют Сипайловскую в районе АЗС в связи со строительством ливневой канализации, сообщили в городской администрации. Улица будет закрыта до 12:00 22 мая. Автомобилистам придется объезжать через улицу Зеленогорскую и Кольцевую с выездом на Сипайловскую.

В Октябрьском районе продолжается работа по улучшению ливневой канализации. Ливневую канализацию строят на улице Нагорной в промежутке от Российской до Сипайловской.

- На этом участке практически отсутствовал отвод талых и дождевых вод, - сообщили в городской администрации. - Ливневка предотвратит эрозионные процессы на улицах Кольской, Новогорной, Фруктовой, Гайдара и Ключевом переулке. В планах Построят участок коллектора 1100 метров, который будет наполняться влагой по закрытой системе ливневой канализации

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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