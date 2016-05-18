В Уфе временно закроют улицу Сипайловскую

В Уфе 21 мая с 18:00 местного закроют Сипайловскую в районе АЗС в связи со строительством ливневой канализации, сообщили в городской администрации. Улица будет закрыта до 12:00 22 мая. Автомобилистам придется объезжать через улицу Зеленогорскую и Кольцевую с выездом на Сипайловскую.