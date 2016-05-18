В Уфе полицейские вымогали взятки у мигранта

К участковому обратилась женщина с просьбой найти гражданина Узбекистана, который делал ей ремонт и сбежал, не закончив работу. Полицейский попросил помощи в его поисках у своего коллеги - сотрудника уголовного розыска. Нелегала нашли. В результате сотрудники МВД в августе 2015 года несколько раз звонили мигранту и требовали у того строительные материалы и 20 тысяч рублей. В случае отказа грозились вернуть узбека на родину.