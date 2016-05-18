mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе полицейские вымогали взятки у мигранта

18 мая 2016, 12:40
На двух полицейских завели уголовное дело за вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору. Стражи правопорядка решили «подзаработать» на нелегальном мигранте и прессовали его, выманивая деньги и материалы.

К участковому обратилась женщина с просьбой найти гражданина Узбекистана, который делал ей ремонт и сбежал, не закончив работу. Полицейский попросил помощи в его поисках у своего коллеги - сотрудника уголовного розыска. Нелегала нашли. В результате сотрудники МВД в августе 2015 года несколько раз звонили мигранту и требовали у того строительные материалы и 20 тысяч рублей. В случае отказа грозились вернуть узбека на родину.

Участкового задержали с деньгами сотрудники отдела собственной безопасности МВД Башкирии и регионального управления ФСБ.

- Обвиняемые свою вину не признали, - сообщают в прокуратуре республики.- Со службы их уволили, уголовное дело передали в районный суд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44