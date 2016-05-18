В Башкирии садоводы объединились для решения своих проблем

Ситуация с садами в республике в последние годы сложилась не простая. Прежде всего проблема в том, что практически пропала такая отрасль как промышленное садоводство. В итоге огородники покупают саженцы, привезенные из других регионов. Но это – по сути потраченные впустую деньги. Они разработаны для других климатических условиях, и поэтому здесь быстро погибают.
— По данным 2010 года в республике было 700 га земель под промышленное садоводство, это всего 5% от того объема, который был раньше, - озвучила грустную статистику ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований РБ Махмуда Абдеева. – Субсидии, которые получают хозяйства, не превышают 20-30% затрат. Для закладки одного сада необходимо минимум 250-300 тысяч рублей.
Ученые давно знают, что делать, чтобы решить проблемы. Необходимо прежде всего выделить специальные зоны для садоводства, выделить участки и заложить в них маточники проверенных сортов. Тогда дела башкирских садоводов быстро пойдут в гору. Но денег на это пока нет.
Не проще ситуация и у частных садоводов. Присутствующие на заседании общественники выдали целый список проблем. Самые главные, как и следовало ожидать, - электричество и водоснабжение. Многие не могут оформить земельные участки, найти качественную охрану. А кое-кто просто не имеет возможности доехать до своих садов.
— До Демы два с половиной километра, до Зеленого мыса – пять, до Дудкино – путь через гору, - возмущались председатели садовых товариществ. – Какое вы видите решение?
— По закону всю инфраструктуру к участкам садоводы делают сами, – невозмутимо ответил глава Уфимского района Вилорий Угаров. – По тем нормам, которые есть, муниципалитет ничего сделать не может.
- А нам Союз садоводов ответил, что можете, если дорога стоит на банасе района, – парировал пресс-секретарь Ассоциации садоводов в Башкирии Константин Андреев.
- Вам ответили так, как удобно им, - не сдавался чиновник. – Ни одна дорога к садовым товариществам на балансе муниципалитета не стоит.
- У нас пока все сводится к тому, что каждый хочет достроить свои два километра дороги и, получив это, успокаивается, - заметил руководитель партийного проекта единоросов «Дом садовода – опора России», председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Ринат Мигранов. – Товарищи, так у нас ничего не получится. Мы погрязнем в точечных решениях.
Взвесив все за и против, участники заседания пришли к выводу, что на съезде предложат внести поправки в действующие законы о садоводах. В идеале – они попросят региональные власти принять специальную программу о развитии садоводничества в регионах.