В Башкирии садоводы объединились для решения своих проблем

Владельцы садовых участков в республике много лет не могут решить свои проблемы. В садовых товариществах порой нет воды, электричества, нормальной охраны. Некоторые элементарно не могут доехать до своих огородов, другие – приватизировать участок. Все эти больные темы планируется поднять завтра, на первом в Башкирии съезде садоводов и огородников. Сегодня же в Госсобрании-Курултае прошло заседание рабочей группы.