Сергей Неверов: По спорным участкам и округам «Единая Россия» готова аннулировать результаты праймериз

- Мы обратим особое внимание на все указания федерального оргкомитета и я еще раз хочу заверить, что в Башкирии процедура предварительного голосования пройдет честно и чисто, - сказал журналистам секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев. – Представители СМИ после аккредитации могут наблюдать за процедурой голосования в любом из избирательных участков. Их в республике будет открыто 678.