Сергей Неверов: По спорным участкам и округам «Единая Россия» готова аннулировать результаты праймериз

- Если будут зафиксированы массовые подвозы - результаты голосования могут быть аннулированы. Если будут зафиксированы подкупы - также будем аннулировать результаты, и не только по отдельным участкам, это может произойти и по округам - заявил секретарь генсовета партии Сергей Неверов.
Он также предостерег региональные исполкомы от использования административного ресурса при подготовке и проведении праймериз, о запрете выносных урн и подкупа избирателей.
– В федеральный исполком обращаются граждане, мы анализируем публикации в СМИ, в которых пишется о готовых списках кандидатов-победителей, о рассылке писем со стороны местных администраций, с различного рода указаниями. Такого рода сигналы проверяются и в случае их подтверждения, мы будем принимать самые жесткие меры, - сказал Неверов.
Также, по словам Неверова, проверяется информация о возможных подкупах и незадекларированных связях с офшорами участников предварительного голосования. Имеются и сведения по некоторым участникам «о связях с криминалом», «о лоббировании интересов разных компаний, в том числе иностранных»
- Вся информация проходит дополнительную проверку и запятнавшие себя участники могут быть сняты с предварительного голосования, - подчеркнул секретарь генсовета партии.
Особое внимание в «Единой России» намерены обратить на аномально высокую явку и аномально большие результаты кого-либо из кандидатов, поскольку это может свидетельствовать о нарушениях. По словам Неверова, отдельные нарушения зарегистрированы и пресечены - в том числе в Подмосковье, Удмуртии, Башкирии, Саратовской области.
- Мы обратим особое внимание на все указания федерального оргкомитета и я еще раз хочу заверить, что в Башкирии процедура предварительного голосования пройдет честно и чисто, - сказал журналистам секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев. – Представители СМИ после аккредитации могут наблюдать за процедурой голосования в любом из избирательных участков. Их в республике будет открыто 678.
- Голосование на праймериз является рейтинговым, то есть избиратель, который придет на участок предварительного голосования, может отдать свой голос не за одного, а за нескольких понравившихся ему кандидатов, - пояснил руководитель регионального исполкома "Единой России" Рамзил Ишсарин.