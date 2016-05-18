Рустэм Хамитов раскрыл секрет удорожания строительства

Вначале было большое сопротивление. Говорили, что это невозможно и не получится. Но сегодня реально мы строим дешевле, чем это было пять лет назад. Для примера: в 2010 году одно место в детском саду при строительстве стоило 1 млн рублей. Сегодня мы строим за 600-700 тысяч рублей, то есть фактически в два раза дешевле.