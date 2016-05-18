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Рустэм Хамитов раскрыл секрет удорожания строительства

18 мая 2016, 11:09
Глава Башкирии Рустэм Хамитов во вторник, 17 мая, после заседания Госсовета Российской Федерации, посвящённого вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности, рассказал журналистам о том, как в Башкирии удалось снизить стоимость строительства социальных объектов.

Госсовет проводил в Москве президент России Владимир Путин.

– Строительная отрасль – важнейшее, стратегическое направление социально-экономического развития страны. Это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на который приходится почти шесть процентов ВВП страны, – сказал Владимир Путин. – У отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов роста российской экономики, и для этого важно в полной мере реализовать её огромный, колоссальный потенциал.

Президент России отметил положительную динамику рынка строительного жилья за последние 10 лет, только в прошлом году в стране было введено 85 млн кв м жилья. Но посоветовал правительству поискать способы снизить проценты по ипотеке:

– Ипотека – это мощный двигатель жилищного строительства, и Правительству совместно с Центральным банком, безусловно, нужно искать пути снижения ставки по таким кредитам, искать новые механизмы привлечения финансовых ресурсов в ипотеку, при этом не нагружать бюджет новыми дополнительными расходами.

Особое внимание глава государства уделил вопросам технического регулирования и ценообразования в строительной отрасли.

Об этом же рассказал журналистам и глава Башкирии Рустэм Хамитов:

- Мы ещё пять лет назад предложили ввести нормирование при строительстве. Имею в виду ввести понятные цены на строительство одного квадратного метра детского сада, больницы, школы.

Вначале было большое сопротивление. Говорили, что это невозможно и не получится. Но сегодня реально мы строим дешевле, чем это было пять лет назад. Для примера: в 2010 году одно место в детском саду при строительстве стоило 1 млн рублей. Сегодня мы строим за 600-700 тысяч рублей, то есть фактически в два раза дешевле.

После анализа рынка выяснилось, что на каждом этапе строительства

«были «рыбы-прилипалы», которые имели свои доходы», сказал Рустэм Хамитов:

- Эти «рыбы» фактически появляются на этапе проектирования. Там закладываются большие цены, сверхнормативные издержки. А дальше уже пошла цепочка поставщиков, стройматериалов, подрядчиков, субподрядчиков, и пошло-поехало. Реально сегодня есть возможность на десятки процентов сокращать стоимость строительства.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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