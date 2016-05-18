Ребята из Башкирии создали игрушку

- До работы над Flowergotchi в свободное время я увлекался программированием игр, в том числе и на мобильных устройствах, - продолжил Фаиль Кадыров. - То есть небольшой опыт разработки уже был. Над Flowergotchi было очень интересно работать, поскольку предыдущие игры я разрабатывал в одиночку. Было важно учитывать мнение своих коллег и не "тянуть канат" в одну сторону. Кажется, все получилось.