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Ребята из Башкирии создали игрушку

18 мая 2016, 15:47
Руслан Мухаметзянов и Фаиль Кадыров, выпускники БГУ, создали новую игрушку для мобильных устройств «Flowergotchi» - помесь известного тамагочи и цветочного ремесла, категории 3+. Это первое игровое приложение, которые сделали молодые жители Стерлитамака.

Разработчики Руслан Мухаметзянов и Фаиль Кадыров рассказали Медиакорсети, как все произошло. Работа над приложением шла полгода.

- Все началось с предложения Марата Валиева организовать группу по созданию приложения, - начал Руслан Мухаметзянов. - Первые несколько недель искали идею, соответственно первые наброски, грабли, ну, как и со всеми начинаниями. Затем к проекту подключился художник, и появились первые удобоваримые наброски. Можно сказать, что игра тогда и появилась в нынешнем виде. Ну, а остальное время ушло на доработки, отлов ошибок и появление новых «костылей».

- До работы над Flowergotchi в свободное время я увлекался программированием игр, в том числе и на мобильных устройствах, - продолжил Фаиль Кадыров. - То есть небольшой опыт разработки уже был. Над Flowergotchi было очень интересно работать, поскольку предыдущие игры я разрабатывал в одиночку. Было важно учитывать мнение своих коллег и не "тянуть канат" в одну сторону. Кажется, все получилось.

Сейчас игрушка запущена в бесплатном доступе в Play Market. Позже готовится выпуск релиза для системы ios и так же, в бесплатном доступе, в магазине App Store.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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