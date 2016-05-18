Ребята из Башкирии создали игрушку

Разработчики Руслан Мухаметзянов и Фаиль Кадыров рассказали Медиакорсети, как все произошло. Работа над приложением шла полгода.
- Все началось с предложения Марата Валиева организовать группу по созданию приложения, - начал Руслан Мухаметзянов. - Первые несколько недель искали идею, соответственно первые наброски, грабли, ну, как и со всеми начинаниями. Затем к проекту подключился художник, и появились первые удобоваримые наброски. Можно сказать, что игра тогда и появилась в нынешнем виде. Ну, а остальное время ушло на доработки, отлов ошибок и появление новых «костылей».
- До работы над Flowergotchi в свободное время я увлекался программированием игр, в том числе и на мобильных устройствах, - продолжил Фаиль Кадыров. - То есть небольшой опыт разработки уже был. Над Flowergotchi было очень интересно работать, поскольку предыдущие игры я разрабатывал в одиночку. Было важно учитывать мнение своих коллег и не "тянуть канат" в одну сторону. Кажется, все получилось.
Сейчас игрушка запущена в бесплатном доступе в Play Market. Позже готовится выпуск релиза для системы ios и так же, в бесплатном доступе, в магазине App Store.