На месте техногенной аварии под Уфой в водоёмах гибнет рыба

Газовый конденсат, который перегоняли по трубам из Оренбургской области на нефтеперерабатывающие заводы Башкирии, по составу очень схож с нефтью, но не имеет в составе смол и других примесей. Он применяется для производства моторного топлива, автомобильных масел и других продуктов нефтехимической области. В бытовых целях его использовать нельзя, а это значит, что вполне возможно, что на территории Башкирии работает нелегальный перерабатывающий завод, куда этот кондесат могли поставлять из этой незаконной врезки. Из-з которой и произошла эта техногенная авария. Правоохранители теперь разбираются, что же произошло.