На месте техногенной аварии под Уфой в водоёмах гибнет рыба

За последний месяц в Уфе и пригороде было несколько сообщений о появлении подозрительного химического запаха. Возможно, поэтому на сообщения о запахе газа в микрорайоне Дёма экстренные службы отреагировали не сразу. Между тем источник запаха находился аж в 10 километрах от Уфы.
Небольшое село Сергеевка находится в трёх километрах от шоссе, соединяющего две федеральные трассы М5 и М7, как и многие пригородные деревни, в последнее время оно сильно разрослась за счёт новеньких коттеджей. Именно жители Сергеевки первыми начали бить тревогу и звонить в экстренные службы.
- Вечером в воскресенье (15 мая) мы с женой почувствовали сильный запах газа, - рассказывает житель Сергеевки Урал Ражетдинов, - естественно, первая мысль была, что где-то прорвало трубу, вышли на улицу, чтобы её осмотреть и встретили соседей, которых тоже встревожил запах. Начали звонить в МЧС, там нам сказали, что ничего страшного не произошло, попросили закрыть окна в доме и ждать, якобы скоро запах выветрится.
Но этого не произошло и на следующий день, запах лишь немного уменьшился из-за поднимающегося днём ветра.
- Через сутки, 17 мая в пять утра к нам в дверь постучали двое в противогазах, и сказали уезжать, на вопрос «Куда?», ответили: «Куда хотите», - продолжает Урал Ражетдинов. - Я заслуженный нефтяник России и понимаю, чем это может грозить, мы с женой собрались и уехали к детям.
Далеко не все решились оставить свои дома, чуть ниже по улице среди новеньких коттеджей притаился небольшой бревенчатый домик местного старожила Юрия. Он уезжать отказался.
- А куда я поеду? У меня хозяйство, свиньи, куры, кто их кормить будет? Другое дело, что соседи говорят, мол, вода тоже отравлена, вот не знаю теперь, что делать, чем скотину поить, – рассказывает Юрий, показывая на клетку с фазаном, пойманным на охоте.
По официальной версии прорыв произошёл в результате незаконной врезки, площадь загрязнения около 20 квадратных метров, место прорыва обнаружил лесник, совершавший обход.
В сводках фигурирует только загрязнение грунта вокруг места прорыва, но местные жители также рассказывают о загрязнении пруда, который находится более чем в трёхстах метрах от трубы.
- Там очень крупная рыба была, сейчас она выпрыгивает из воды, видимо, ей воздуха не хватает из-за плёнки на поверхности, - говорит Лилия Ражетдинова, её участок примыкает к пруду.
На место самой врезки никого не пускают, но нам удаётся поговорить с теми, кто делает замеры воздуха. Спрашиваем, что там насчет превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) газового конденсата.
- Сейчас уже все нормально, превышения нет, - говорит один из сотрудников "Газпрома", сидящий в передвижной лаборатории, - ночью концентрация повышается, потому что ветра нет.
Но несмотря на "нормальность" воздуха, в селе чувствуется запах то ли керосина, то ли газа, а в домах местных жителей запах ощущается сильнее.
Газовый конденсат, который перегоняли по трубам из Оренбургской области на нефтеперерабатывающие заводы Башкирии, по составу очень схож с нефтью, но не имеет в составе смол и других примесей. Он применяется для производства моторного топлива, автомобильных масел и других продуктов нефтехимической области. В бытовых целях его использовать нельзя, а это значит, что вполне возможно, что на территории Башкирии работает нелегальный перерабатывающий завод, куда этот кондесат могли поставлять из этой незаконной врезки. Из-з которой и произошла эта техногенная авария. Правоохранители теперь разбираются, что же произошло.