На Каме ищут утонувших 9 мая людей

Шансов найти трех мужчин и девушку крайне малы, ведь одна из пассажиров лодки сообщила, что ее друзья и сестра утонули прямо на ее глазах. Но все равно искать людей будут в течение 10 дней, и лишь потом – в случае отсутствия результата – утонувших людей будут считать пропавшими без вести.