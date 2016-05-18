mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На Каме ищут утонувших 9 мая людей

18 мая 2016, 19:48
На Каме ведутся поиски молодых людей, их лодка утонула 9 мая. Территория поиска - 400 кв км акватории и более 250 кв км берега. В них участвуют более 6о человек , включая волонтеров, задействован и полицейский вертолет.

Шансов найти трех мужчин и девушку крайне малы, ведь одна из пассажиров лодки сообщила, что ее друзья и сестра утонули прямо на ее глазах. Но все равно искать людей будут в течение 10 дней, и лишь потом – в случае отсутствия результата – утонувших людей будут считать пропавшими без вести.

Напомним, лодка с пятью пассажирами утонула на Каме в Чистопольском районе Татарстана 9 мая около 22.30 часов. В ней находились трое мужчин — 1983, 1987 и 1992 годов рождения, и две сестры — 1990 и 1999 годов рождения. Одна из девушек спаслась, схватившись за бревно. Она и дала показания полиции.

Предположительно, сначала лодку с отказавшим мотором понесло по течению, пассажиры встали на ноги, чтобы залить бензин в мотор, но судно развернуло, захлестнуло волной, и оно затонуло.

Источник Inkazan

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44