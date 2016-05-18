На Каме ищут утонувших 9 мая людей

Шансов найти трех мужчин и девушку крайне малы, ведь одна из пассажиров лодки сообщила, что ее друзья и сестра утонули прямо на ее глазах. Но все равно искать людей будут в течение 10 дней, и лишь потом – в случае отсутствия результата – утонувших людей будут считать пропавшими без вести.
Напомним, лодка с пятью пассажирами утонула на Каме в Чистопольском районе Татарстана 9 мая около 22.30 часов. В ней находились трое мужчин — 1983, 1987 и 1992 годов рождения, и две сестры — 1990 и 1999 годов рождения. Одна из девушек спаслась, схватившись за бревно. Она и дала показания полиции.
Предположительно, сначала лодку с отказавшим мотором понесло по течению, пассажиры встали на ноги, чтобы залить бензин в мотор, но судно развернуло, захлестнуло волной, и оно затонуло.