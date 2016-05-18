Муниципальный рынок в Кисловодске отказался от дорогого авто

- Это действо будет отменено, потому что... будут пересмотрены технические параметры. Далее хозяйствующий субъект будет подбирать автомобиль в соответствии с общепринятыми требованиями, – уточнил собеседник агентству Newstracker.ru.
После того как общественные активисты на сайте госзакупок обнаружили эту закупку для рынка в Кисловодске, городские власти передумали покупать Volkswagen 7HC Caravelle.
Чтобы снизить расходы на приобретение авто, решили выбрать автомобиль отечественной сборки. Экономия будет существенная. И машиной рынок в будет распоряжаться по своему усмотрению.
Ранее предполагалось, что данный автомобиль будут использовать для осуществления представительских функций, а машина должна была лишь числиться на балансе муниципального рынка.