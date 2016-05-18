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Муниципальный рынок в Кисловодске отказался от дорогого авто

18 мая 2016, 12:10
В Кисловодске отказались от закупки автомобиля представительского класса почти за 4 миллиона рублей для муниципального рынка «Центральный», сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Это действо будет отменено, потому что... будут пересмотрены технические параметры. Далее хозяйствующий субъект будет подбирать автомобиль в соответствии с общепринятыми требованиями, – уточнил собеседник агентству Newstracker.ru.

После того как общественные активисты на сайте госзакупок обнаружили эту закупку для рынка в Кисловодске, городские власти передумали покупать Volkswagen 7HC Caravelle.

Чтобы снизить расходы на приобретение авто, решили выбрать автомобиль отечественной сборки. Экономия будет существенная. И машиной рынок в будет распоряжаться по своему усмотрению.

Ранее предполагалось, что данный автомобиль будут использовать для осуществления представительских функций, а машина должна была лишь числиться на балансе муниципального рынка.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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