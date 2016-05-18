Акции «Башнефти» выросли в цене после новостей о приватизации

Подъем акций в цене начался вчера. Сегодня, 18 мая, в начале торгов на Московской бирже цена составляла 2962 рубля. К 15.00 по москвовскому времени отметка достигла 3084 рубля.
- Естественно, подъем акций вызван информацией о предстоящей приватизации, - считает уфимский трейдер Сергей Тарарако. – Сейчас компании, заинтересованные в приобретении «Башнефти», проявляют к ее акциям открытый интерес. Но на самом деле угадают они или нет, никто не знает. Так может продолжаться еще очень долго - до тех пор, пока не объявят параметры выкупа.
Напомним, вчера был опубликован указ Владимира Путина об исключении «Башнефти» из перечня стратегических предприятий страны. Эксперты расценили этот документ как подготовку к продаже компании.