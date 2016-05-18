Акции «Башнефти» выросли в цене после новостей о приватизации

- Естественно, подъем акций вызван информацией о предстоящей приватизации, - считает уфимский трейдер Сергей Тарарако. – Сейчас компании, заинтересованные в приобретении «Башнефти», проявляют к ее акциям открытый интерес. Но на самом деле угадают они или нет, никто не знает. Так может продолжаться еще очень долго - до тех пор, пока не объявят параметры выкупа.