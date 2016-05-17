mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии выросли цены на картофель, капусту, фрукты и гречку

17 мая 2016, 12:46
В Башкирии растут цены на картофель и капусту, а также фрукты. Об этом было сказано сегодня на заседании рабочей группы Госсобрания, которая мониторит состояние цен на продовольственном рынке.

- Рост цен ниже на 3 процентов, чем за 4 месяца прошлого года, - сказал председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов. - Однако наблюдается и снижение покупательской способности. Так средний чек в одной из крупных торговых сетей составляет всего 275 рублей по Башкирии, тогда как по России в целом эта цифра - 500 с лишним рублей.

В лидерах по росту цен опять гречка. Ее стоимость выросла на 7 процентов. Как показывает анализ, покупатели в Башкирии своим кошельком голосуют за продукты, произведенные в республике.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44