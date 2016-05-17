В Башкирии выросли цены на картофель, капусту, фрукты и гречку

- Рост цен ниже на 3 процентов, чем за 4 месяца прошлого года, - сказал председатель госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов. - Однако наблюдается и снижение покупательской способности. Так средний чек в одной из крупных торговых сетей составляет всего 275 рублей по Башкирии, тогда как по России в целом эта цифра - 500 с лишним рублей.