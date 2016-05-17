В Башкирии возбуждено дело по факту гибели троих детей в пожаре

Выяснилось, что во время пожара, внутри дома находилось трое малышей 2011, 2013 и 2015 года рождения. Их родители ушли в магазин и заперли дверь снаружи. Предположительно, возгорание произошло из-за детской шалости. По предварительным данным, все дети, находившиеся внутри запертого дома, задохнулись от угарного газа.