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В Башкирии возбуждено дело по факту гибели троих детей в пожаре

17 мая 2016, 12:45
По результатам доследственной проверки следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в деревне Нуреево Шаранского района республики. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом

Напомним, 29 апреля в селе Нуреево Шаранского района в доме случился пожар. Сотрудники МЧС прибыли на место тушения пожара и обнаружили тела троих детей.

Выяснилось, что во время пожара, внутри дома находилось трое малышей 2011, 2013 и 2015 года рождения. Их родители ушли в магазин и заперли дверь снаружи. Предположительно, возгорание произошло из-за детской шалости. По предварительным данным, все дети, находившиеся внутри запертого дома, задохнулись от угарного газа.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», - сообщили в следственном комитете РБ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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