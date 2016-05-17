В Башкирии пьяный чиновник разбил служебное авто

В 2015 году чиновник сел за руль служебного автомобиля, будучи в пьяном виде, и опрокинул его в кювет. Сотрудники ДПС приехали на место случившегося и выяснили, что мужчина ранее лишался водительских прав за отказ от прохождения медкомиссии.