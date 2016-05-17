В Башкирии пьяный чиновник разбил служебное авто

В 2015 году чиновник сел за руль служебного автомобиля, будучи в пьяном виде, и опрокинул его в кювет. Сотрудники ДПС приехали на место случившегося и выяснили, что мужчина ранее лишался водительских прав за отказ от прохождения медкомиссии.
По закону, судимые граждане вообще не могут занимать муниципальные должности. Однако глава районной администрации чиновника не уволил, хотя приговор вступил в силу.
- Прокуратура внесла в его адрес представление об устранении нарушений законодательства, - сообщает прокуратура республики.
Чиновника от занимаемой должности освободили.