В Башкирии произошла драка со смертельным исходом

5 мая компания выехала отдохнуть на берег Белой неподалеку от деревни Муравей Стерлитамакского района. Завязалась драка между двумя мужчинами. Тот, что постарше, несколько раз сильно ударил другого с такой силой, что очнувшись, обнаружил своего оппонента в лужи крови. Вызвал скорую, потерпевшего увезли в больницу. Там он скончался.