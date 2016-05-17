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В Башкирии произошла драка со смертельным исходом

17 мая 2016, 10:40
Мужчина попытался утихомирить агрессивного 32-летнего парня и... перестарался

5 мая компания выехала отдохнуть на берег Белой неподалеку от деревни Муравей Стерлитамакского района. Завязалась драка между двумя мужчинами. Тот, что постарше, несколько раз сильно ударил другого с такой силой, что очнувшись, обнаружил своего оппонента в лужи крови. Вызвал скорую, потерпевшего увезли в больницу. Там он скончался.

- На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщает следственный комитет РБ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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