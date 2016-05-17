В Башкирии нелегальный оборот алкоголя занимает 40 процентов

Напомним, что с 1 июля вступает в силу второй этап, когда всякому продавцу необходимо подтверждать факт продажи алкоголя. После продажи будет распечатываться чек с кодом, чтобы видеть происхождение данного алкогольного продукта. Есть некое послабление, которое относится к некрепкому алкоголю: факт его продажи не нужно подтверждать, это делается лишь на добровольных началах, то есть покупатель не будет получать специального чека с кодом. Но магазин будет обязан подтверждать факт закупки алкогольных продуктов в системе ЕГАИС.