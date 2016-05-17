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В Башкирии нелегальный оборот алкоголя занимает 40 процентов

17 мая 2016, 16:27
Нелегальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в Башкирии составляет 40 процентов от общего рынка. Эти данные были приведены на заседании рабочей группы Госсобрания республики по мониторингу продовольственного рынка.

Председатель Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов не смог назвать точные цифры прибыли по незаконному обороту алкоголя, по приблизительным подсчетам, эта сумма внушительная и исчисляется миллиардами рублей. Законодательно установленная административная ответственность за реализацию суррогатной алкогольной продукции не является эффективной.

- Актуальным на сегодня для участников алкогольного рынка является вопрос внедрения единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). В связи с изменением федерального законодательства, с 1 января 2016 года организации, реализующие алкогольную продукцию, а также индивидуальные предприниматели, реализующие пиво, должны отражать в ЕГАИС факт закупа продукции, - отметил Камалетдинов.

Напомним, что с 1 июля вступает в силу второй этап, когда всякому продавцу необходимо подтверждать факт продажи алкоголя. После продажи будет распечатываться чек с кодом, чтобы видеть происхождение данного алкогольного продукта. Есть некое послабление, которое относится к некрепкому алкоголю: факт его продажи не нужно подтверждать, это делается лишь на добровольных началах, то есть покупатель не будет получать специального чека с кодом. Но магазин будет обязан подтверждать факт закупки алкогольных продуктов в системе ЕГАИС.

Это приводит к тому, что в малых населенных пунктах республики предпринимателям не выгодно заниматься продажей легального алкоголя и на его место приходит нелегальный бизнес. Руководитель Госкомитета по торговле Башкирии видит выход из ситуации в создании мобильных торговых точек, где можно было бы организовать продажу сертифицированной и лицензированной алкогольной продукции. Но для этого нужно принятие отдельных нормативных актов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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