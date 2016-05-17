Санатории Башкирии могут быть приватизированы через два года

Глава региона Рустэм Хамитов изначально тоже заявил, что в санатории планируется привлечь частных инвесторов. На прямой линии с жителями республики в апреле он подчеркнул, что это будет способствовать снижению стоимости отдыха в здравницах. Однако позже он изменил свою позицию, заявив, что санатории приватизированы не будут, а изменится лишь форма собственности: ГУПы сделают ОАО со 100% государственным пакетом. Сегодня на пресс-конференции Евгений Гурьев пояснил, что акционирование – лишь первый этап. Через некоторое время Минземимущества все-таки намерено поднять вопрос о приватизиции.
— Сначала мы хотим провести акционирование, для того чтобы повысить качество управления санаториями, - пояснил Гурьев. - Мы здесь явно не дорабатываем. Необходимо увеличить выручку, чистую прибыль и в то же время путем размещения госзаказа снизить стоимость отдыха для слабо защищенных слоев. Потом когда мы поработаем над качеством через классические, установленные законом правила корпоративного управления, мы будем поднимать вопрос о приватизации на межведомственной комиссии.
На сколько увеличатся собственные денежные средства санаториев, после изменения формы собственности, министр назвать затруднился. По его словам, по конкретным санаториям суммы могут достаточно сильно отличаться. На то, чтобы сделать санатории достаточно прибыльными и привлекательными для покупателя, чтобы бы их могли купить, уйдет, по оценке Гурьева, один-два года.