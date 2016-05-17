Санатории Башкирии могут быть приватизированы через два года

Глава региона Рустэм Хамитов изначально тоже заявил, что в санатории планируется привлечь частных инвесторов. На прямой линии с жителями республики в апреле он подчеркнул, что это будет способствовать снижению стоимости отдыха в здравницах. Однако позже он изменил свою позицию, заявив, что санатории приватизированы не будут, а изменится лишь форма собственности: ГУПы сделают ОАО со 100% государственным пакетом. Сегодня на пресс-конференции Евгений Гурьев пояснил, что акционирование – лишь первый этап. Через некоторое время Минземимущества все-таки намерено поднять вопрос о приватизиции.