Кобзон заявил, что споет на украинском, если с него снимут санкции

- Я же под украинскими санкциями. Но я бы не испугался, я бы поехал, конечно, если бы санкции с меня сняли, — сказал Кобзон РИА Новости.

Идея отправить Кобзона на «Евровидение» родилась у депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Более того, Рашкин предлагает бойкотировать одно из самых зрелищных и масштабных музыкальных конкурсов, если Иосифу Давыдовичу запретят въезд в Киев.