Кобзон заявил, что споет на украинском, если с него снимут санкции

- Я же под украинскими санкциями. Но я бы не испугался, я бы поехал, конечно, если бы санкции с меня сняли, — сказал Кобзон РИА Новости.
Идея отправить Кобзона на «Евровидение» родилась у депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Более того, Рашкин предлагает бойкотировать одно из самых зрелищных и масштабных музыкальных конкурсов, если Иосифу Давыдовичу запретят въезд в Киев.
Сам Иосиф Кобзон считает, что его приезда испугаются президент Украины Петр Порошенко и его приближенные.
Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Часов Яре Донецкой области. Он является почетным гражданином нескольких городов этой области, однако сейчас в Украине его не жалуют. Помимо этого, артист внесен в санкционный перечень ЕС.
В воскресенье, 15 мая, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что российские деятели культуры из так называемого черного списка не смогут выступить на "Евровидении-2017", сообщает РИА Новости.