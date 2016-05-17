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Кобзон заявил, что споет на украинском, если с него снимут санкции

17 мая 2016, 15:08
Депутат Госдумы и народный артист Советского союза Иосиф Кобзон готов поехать на «Евровидение» в 2017 году и представлять на нем Россию. И даже спеть песню на украинской мове. Правда при условии, что с него снимут санкции.

- Я же под украинскими санкциями. Но я бы не испугался, я бы поехал, конечно, если бы санкции с меня сняли, — сказал Кобзон РИА Новости.
Идея отправить Кобзона на «Евровидение» родилась у депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Более того, Рашкин предлагает бойкотировать одно из самых зрелищных и масштабных музыкальных конкурсов, если Иосифу Давыдовичу запретят въезд в Киев.

Сам Иосиф Кобзон считает, что его приезда испугаются президент Украины Петр Порошенко и его приближенные.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Часов Яре Донецкой области. Он является почетным гражданином нескольких городов этой области, однако сейчас в Украине его не жалуют. Помимо этого, артист внесен в санкционный перечень ЕС.

В воскресенье, 15 мая, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что российские деятели культуры из так называемого черного списка не смогут выступить на "Евровидении-2017", сообщает РИА Новости.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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