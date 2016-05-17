Ирек Ялалов отчитал журналистов за скакание по верхушкам

- Слишком оптимистичный вывод, - заметил он, когда доклад был окончен. - Очень серьёзные долги населения, необходимо работать в этом плане, более двух миллиардов. Легко в СМИ писать, какие коммунальщики плохие, а вот вникнуть в проблему. 420 лицевых счетов у нас, из них почти 58 тысяч - должники. Наверное, невозможно брать в долг продукты три года подряд, ни один магазин этого не позволит. Вникайте в суть проблемы, а не по верхушкам скачите. – Высказался Ирек Ялалов.