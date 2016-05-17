Ирек Ялалов отчитал журналистов за скакание по верхушкам

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов сегодня представил отчёт о прошедшем отопительном сезоне. Буквально каждая фраза в нем была позитивной. Так, например, было отмечено, что снизилось число жалоб от горожан на работу коммунальщиков. На несоответствие температуры горячей воды, например, их стало меньше на 6%, а на отопление - на 6%.
- В целом считают отопительный сезон успешным, - завершил доклад Федосов.
Однако у сити-менеджера было другое мнение на этот счёт.
- Слишком оптимистичный вывод, - заметил он, когда доклад был окончен. - Очень серьёзные долги населения, необходимо работать в этом плане, более двух миллиардов. Легко в СМИ писать, какие коммунальщики плохие, а вот вникнуть в проблему. 420 лицевых счетов у нас, из них почти 58 тысяч - должники. Наверное, невозможно брать в долг продукты три года подряд, ни один магазин этого не позволит. Вникайте в суть проблемы, а не по верхушкам скачите. – Высказался Ирек Ялалов.
По мнению Ялалова, не платят коммуналку далеко не самые бедные люди. Кто-то, например, просто уезжает в командировку. Вместе с тем он подчеркнул, что у некоторых проблема - именно в отсутствии денег. Социально незащищённым слоям населения он предложил даже выдавать субсидии. Правда, есть ли на это деньги в городском бюджете, он не уточнил.