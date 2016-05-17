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Ирек Ялалов отчитал журналистов за скакание по верхушкам

17 мая 2016, 10:41
Сегодня на утренней планёрке глава администрации Уфы призвал подчинённых серьёзно заняться проблемой долгов по коммуналке. Он заявил также, что СМИ необъективны, когда критикуют городские службы. По его мнению, они очень поверхностно описывают эти темы, не пытаясь вникнуть в суть проблемы.

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов сегодня представил отчёт о прошедшем отопительном сезоне. Буквально каждая фраза в нем была позитивной. Так, например, было отмечено, что снизилось число жалоб от горожан на работу коммунальщиков. На несоответствие температуры горячей воды, например, их стало меньше на 6%, а на отопление - на 6%.


- В целом считают отопительный сезон успешным, - завершил доклад Федосов.

Однако у сити-менеджера было другое мнение на этот счёт.

- Слишком оптимистичный вывод, - заметил он, когда доклад был окончен. - Очень серьёзные долги населения, необходимо работать в этом плане, более двух миллиардов. Легко в СМИ писать, какие коммунальщики плохие, а вот вникнуть в проблему. 420 лицевых счетов у нас, из них почти 58 тысяч - должники. Наверное, невозможно брать в долг продукты три года подряд, ни один магазин этого не позволит. Вникайте в суть проблемы, а не по верхушкам скачите. – Высказался Ирек Ялалов.

По мнению Ялалова, не платят коммуналку далеко не самые бедные люди. Кто-то, например, просто уезжает в командировку. Вместе с тем он подчеркнул, что у некоторых проблема - именно в отсутствии денег. Социально незащищённым слоям населения он предложил даже выдавать субсидии. Правда, есть ли на это деньги в городском бюджете, он не уточнил.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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