Эксперт Владимир Бобылев о «Башнефти»: У «Лукойла» шансов меньше

- Да, действительно, такое решение фактически означает, что теперь компанию можно приватизировать. Скорее всего, на этот актив будет претендовать «Роснефть», у «Лукойла», я думаю, шансов меньше. Что касается госпакета 25% + одна акция, то в ближайшей перспективе он, вероятно, останется в собственности республики, так как для региона это возможность получения крупных дивидендов.