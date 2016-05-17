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Эксперт Владимир Бобылев о «Башнефти»: У «Лукойла» шансов меньше

17 мая 2016, 17:13
Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об исключении 50% плюс одной акции ПАО «Башнефть» из списка стратегически важных предприятий. Мы публикуем мнения экспертов о возможной приватизации нефтяной компании. Владимир Бобылев, генеральный директор компании RPI (Москва) считает, что шансов приобрести пакет акций «Башнефти» при ее приватизации у «Лукойла» меньше.

В федеральный план приватизации госимущества на 2014-2016 «Башнефть» не включена. Теперь же, полагают эксперты, все должно измениться. Путин, подписав документ, фактически узаконил приватизацию.

Владимир Бобылев, генеральный директор компании RPI (Москва), комментируя ситуацию «Медиакорсети», сказал:

- Да, действительно, такое решение фактически означает, что теперь компанию можно приватизировать. Скорее всего, на этот актив будет претендовать «Роснефть», у «Лукойла», я думаю, шансов меньше. Что касается госпакета 25% + одна акция, то в ближайшей перспективе он, вероятно, останется в собственности республики, так как для региона это возможность получения крупных дивидендов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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