Эксперт Владимир Бобылев о «Башнефти»: У «Лукойла» шансов меньше

В федеральный план приватизации госимущества на 2014-2016 «Башнефть» не включена. Теперь же, полагают эксперты, все должно измениться. Путин, подписав документ, фактически узаконил приватизацию.
Владимир Бобылев, генеральный директор компании RPI (Москва), комментируя ситуацию «Медиакорсети», сказал:
- Да, действительно, такое решение фактически означает, что теперь компанию можно приватизировать. Скорее всего, на этот актив будет претендовать «Роснефть», у «Лукойла», я думаю, шансов меньше. Что касается госпакета 25% + одна акция, то в ближайшей перспективе он, вероятно, останется в собственности республики, так как для региона это возможность получения крупных дивидендов.