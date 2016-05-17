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Эксперт Рамиль Бигнов о «Башнефти»: Примем закон против давления на республику

17 мая 2016, 16:55
50 процентов плюс одна акция «Башнефти» выведены из списка стратегических предприятий, это означает подготовку этого пакета акций к продаже. В связи с этим мы публикуем мнения экспертов. Возможное давление на Башкирию с целью продать республиканский пакет акций можно предотвратить специальным законом, считает депутат Госсобрания РБ Рамиль Бигнов.

- Предвидя ситуацию, месяц назад я выступил с законодательной инициативой в башкирский парламент, - рассказал Медиакорсети Рамиль Бигнов. – Суть законопроекта заключается в том, чтобы приватизацию «Башнефти», в части республиканского пакета акций, нельзя было проводить обычным порядком, а только через принятие отдельного республиканского закона. Это будет гарантировать прозрачность и публичное обсуждение приватизации республиканского пакета акций. А у главы Башкирии, который уже обозначил свою позицию о неприемлемости продажи акций «Башнефти, находящихся в распоряжении республики, будет возможность, в случае давления на него, сказать, что эти акции могут быть проданы только с соблюдением особой процедуры, с принятием Госсобранием РБ отдельного закона.

- "Башнефть" будет продана, - не разделяет оптимизма Бигнова другой общественный деятель Азамат Галин. - Время для продажи - вопрос не правильный. Государство продает эти активы не по цене капитализации, стратегическим инвесторам. Претендентов много и отсюда инициативы, аналогичные предложению Бигнова. Их нужно расценивать как попытку использовать общественное мнение в торге за акции. На политическое руководство эти шаги воздействия не окажут. Если только большинство населения Башкирии не захочет стать акционерами. Тогда была бы восстановлена справедливость, за которую ратуют все жители

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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