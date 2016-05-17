«Амкар» - «Уфа»: Один удар почти разрушил надежду на премьер-лигу

82 минута. Почти зеркальная ситуация у штрафной площадки «Уфы», только точка для удара ближе. В воздухе чувствуется напряжение. Георгий Джикия бьёт, и Гиорги Шелия пропускает мяч. Один удар, который решил судьбу матча. 1:0 – в пользу «Амкара», и позже выясняется, что надежды уфимского клуба на премьер-лигу, похоже, разрушены. Так, «Кубань», обыграв «Динамо», зарабатывает заветные очки и обходит «Уфу» в турнирной таблице. Днем ранее «Анжи» переигрывает «Мордовию», и теперь «Уфа» и «Мордовия» в зоне прямого вылета из премьер-лиги.