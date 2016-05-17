«Амкар» - «Уфа»: Один удар почти разрушил надежду на премьер-лигу

Перед матчем
«Вперед, Амкар!» - огромный плакат с таким лозунгом, исходящим из уст свирепого болельщика, встречает любого перед входом в стадион.
Впрочем, зрители, идущие на матч, самых разных возрастов. Вот молоденькие девчонки разукрасили свои лица специально к игре. Спрашиваю, на какой счет они рассчитывают.
- «Амкар» победит, 3:0, мы так хот-и-и-м! – без тени сомнения заявляют они.
Один из старых болельщиков из Уфы встречает нас, напротив, с тревогой на лице:
- Они сказали, что им нужна только победа. Игра не будет легкой.
Кто бы сомневался.
Первый тайм. Осторожная игра
1 минута. Команды выходят на поле. Капитаны Александр Селихов («Амкар») и Дмитрий Стоцкий («Уфа») обмениваются рукопожатием.
- Невысокая команда, - замечает сосед слева, имея в виду уфимцев. – Особенно, если посмотреть на капитанов. Селихов на голову выше Стоцкого.
Трибуны заводятся. Фан-сектор пермского клуба кричит:
- Русские, вперед!
Немногочисленные уфимские фанаты не отстают:
- Русские, вперед!
Так продолжается пару минут. При этом никто словно не замечает, что в составе «Амкара» кроме россиян, есть футболисты из шести стран, в составе «Уфы» - из четырех.
6 минута. Вратарь «Уфы» Гиорги Шелия добавляет мне пару седых волос. Кажется, он слегка передерживает мяч, его прессингуют, и он отправляет мяч в аут.
Следующие несколько минут – и несколько возможностей для взятия ворот у хозяев поля, первый угловой в ворота Шелии, потенциально опасный навес и еще один стандарт, Шелия со всем справляется, болельщики аплодируют. Уфимцы тоже пытаются атаковать: Слай, Зинченко и Сысуев, но до точных ударов дело не доходит.
Игроки явно осторожничают. Футболист «Амкара» нигериец Фегор Огуде пару раз отбрасывает мяч вратарю. На трибунах в ответ на это громко свистят.
Тут над нашими головами очень близко пролетает голубь. Смотрю вверх, птица уселась прямо над нашими головами на навесе, наблюдает за матчем?
- Семечками что ли здесь намазано? – комментирует сосед по трибуне.
25 минута. Игрок «Амкара» выходит к воротам Шелии, тот перехватывает мяч, это четвертый опасный момент, с которым он справляется. Хотя солнце светит ему в глаза.
Фан-сектор не перестает скандировать разные кричалки. На этот раз кричат:
- Холодно! Гол – гол! Холодно! Гол – гол!
37 минута. Опять Шелия рискует, долго обрабатывая мяч и близко подпуская игрока «Амкара», после чего запускает мяч свечкой.
- Что за вратарь? И где мячи в его ворота? – сопровождают его действия болельщики.
В последние минуты первого тайма пермяки проводят несколько атак. В одной из них нападающий падает в штрафной уфимцев, похоже на толчок в спину. Сердец ёкает – пенальти? Но свисток судьи молчит. 0:0 – уходим на перерыв.
Второй тайм. Один удар решил всё
Игра идет в том же ключе. Мало атак, мало моментов, без ударов по воротам. Старый болельщик с атрибутикой «Амкара» не выдерживает:
- Вы сволочи, что ли? – кричит он на весь стадион. – Мы пришли на вас смотреть. Покажите, что вы – «Амкар»! Вы говно, а не «Амкар»!
50 минута. Кто-то из пермяков прорывается по правому флангу, пасует, удар головой – мимо. Вздох разочарования проносится по стадиону.
51 минута. Сбили Дмитрия Сысуева. Зинченко долго не может выбросить мяч из аута, никто не открывается. Тем временем готовится замена. Вячеслав Кротов меняет Сысуева.
55 минута. С трибун подгоняют:
- Амкар! Давай, просыпайся,а! А сосед справа шепчет:
- Будто в перерыве ничего не говорили. Опять всё, как в первом тайме.
Уфимцы активны. Слай, Марсиньо бьют, но удары или перекрывают, или они идут не в створ ворот.
Болельщики нервничают:
- Гаджиев, давай замены!
Один с ехидцей комментирует:
- Срочные новости: «Уфа» уснула на поле «Амкара».
Другой вопрошает:
- И чего я пришел? Семечки пощелкать? Я только один момент запомнил, когда мужик про говно кричал.
Тренеры делают замены. У «Уфы» Диего выходит вместо Марсиньо. У «Амкара» Салугин меняет Дзахова, Шаваев – Прудникова. Игра оживает. Моментов по-прежнему немного. Наступает развязка.
79 минута. Право на штрафной удар заработали гости. Зинченко прицеливается, бьёт – Селихов легко забирает мяч.
82 минута. Почти зеркальная ситуация у штрафной площадки «Уфы», только точка для удара ближе. В воздухе чувствуется напряжение. Георгий Джикия бьёт, и Гиорги Шелия пропускает мяч. Один удар, который решил судьбу матча. 1:0 – в пользу «Амкара», и позже выясняется, что надежды уфимского клуба на премьер-лигу, похоже, разрушены. Так, «Кубань», обыграв «Динамо», зарабатывает заветные очки и обходит «Уфу» в турнирной таблице. Днем ранее «Анжи» переигрывает «Мордовию», и теперь «Уфа» и «Мордовия» в зоне прямого вылета из премьер-лиги.
После матча
Тренеры обеих команд подтверждают, что никто не хотел терять очков, а потому игра была такой осторожной.
- Игра была незрелищной, - признает главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев. – Никто не хотел рисковать.
- План на игру не выполнен, - констатирует главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло. – Расчет был на опасные штрафные за счет агрессивных действий в атаке. В условиях, когда организация игры у обеих команд примерно на одном уровне, всё решает исполнительское мастерство. Джикия его проявил.
- Уральское дерби, как оно должно быть – мало голов, много борьбы, много карточек, - прокомментировал игрок «Амкара» Александр Салугин. – И волшебная нога Джикии. Против волшебства не пойдешь.
- Тяжело что-то говорить, - отворачивается от камеры защитник «Уфы» Александр Кацалапов. - Проиграли игру. Еще остается одна игра, не будем вешать носы. Все мысли сейчас – на «Спартак».
Действительно, впереди – «Спартак», игра пройдет 21 мая на стадионе «Нефтяник». Шансы у «Уфы» сохранить прописку в премьер-лиге есть, но для этого надо побеждать московскую команду. Если «Динамо», «Кубань», «Анжи» и «Мордовия» потеряют в последнем туре очки, то уфимская команду еще может сохранить большой футбол в Башкирии. А Пермь провожает нас своей надписью на набережной.