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В Уфе начали «отлавливать» рыболовов

16 мая 2016, 14:46
В мае стартовала операция «Нерест» по выявлению нарушений правил рыболовства.

- С первого мая специалисты провели более 500 рейдов, по итогам которых обнаружены 166 нарушений правил рыболовства, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Полицейские изъяли 244 сети общей длиной в 14 км. Также было изъято 133 запрещенных орудия улова. С первого мая незаконным путем было выловлено 600 килограмм рыбы различных пород. По факту незаконного лова возбуждено два уголовных дела.

Запрет на спортивное и любительское рыболовство продлится до 10 июня. Он связан с прохождением нереста в это время года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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