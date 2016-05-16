В Уфе начали «отлавливать» рыболовов

- С первого мая специалисты провели более 500 рейдов, по итогам которых обнаружены 166 нарушений правил рыболовства, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Полицейские изъяли 244 сети общей длиной в 14 км. Также было изъято 133 запрещенных орудия улова. С первого мая незаконным путем было выловлено 600 килограмм рыбы различных пород. По факту незаконного лова возбуждено два уголовных дела.
Запрет на спортивное и любительское рыболовство продлится до 10 июня. Он связан с прохождением нереста в это время года.