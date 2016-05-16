В Башкирии мужчина сам "угнал" свое авто

Дома загулявшего ждала супруга. На вопрос: "Где машина?" Супруг ответил, что ее угнали. Не удивительно, что жена настояла на обращении в полицию. После того как "пострадавший" написал донос, полиция приступила к розыску. Но тайное всегда становится явным и этот случай не исключение.