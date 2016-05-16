В Башкирии мужчина сам "угнал" свое авто

Поздно вечером мужчина с приятелем вышел с работы. Коллеги решили расслабиться и выпить. Автомобиль припарковали в одном из дворов и отправились "гулять". После, уже изрядно выпив, они вызвали такси и поехали домой.
Дома загулявшего ждала супруга. На вопрос: "Где машина?" Супруг ответил, что ее угнали. Не удивительно, что жена настояла на обращении в полицию. После того как "пострадавший" написал донос, полиция приступила к розыску. Но тайное всегда становится явным и этот случай не исключение.
- За заведомо ложный донос 26-летний горожанин сам стал фигурантом уголовного дела. По завершению следствия за содеянное ему предстоит ответить по всей строгости закона, - сообщают в пресс-службе МВД Башкирии.