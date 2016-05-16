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В Башкирии мужчина сам "угнал" свое авто

16 мая 2016, 12:50
Житель Октябрьского написал заявление об угоне своей машины. Но как выяснили правоохранители донос был ложным. Мужчина пошел на преступление чтобы не поссориться с женой.

Поздно вечером мужчина с приятелем вышел с работы. Коллеги решили расслабиться и выпить. Автомобиль припарковали в одном из дворов и отправились "гулять". После, уже изрядно выпив, они вызвали такси и поехали домой.

Дома загулявшего ждала супруга. На вопрос: "Где машина?" Супруг ответил, что ее угнали. Не удивительно, что жена настояла на обращении в полицию. После того как "пострадавший" написал донос, полиция приступила к розыску. Но тайное всегда становится явным и этот случай не исключение.

- За заведомо ложный донос 26-летний горожанин сам стал фигурантом уголовного дела. По завершению следствия за содеянное ему предстоит ответить по всей строгости закона, - сообщают в пресс-службе МВД Башкирии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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