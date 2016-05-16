Уфимским водителям "освежили" память

Способы расчета дистанции, ее несоблюдение и неверный выбор наиболее часто приводят к ДТП разной степени тяжести. Такие мероприятия как «Выбирай дистанцию!» помогают уфимцам предотвратить аварии или хотя бы свести их к минимуму.
В воскресный день дрифтеры на парковке одного из торговых комплексов показали на своем примере, как именно необходимо соблюдать боковой интервал и дистанцию при возникновении различных ситуаций на дороге. Скорость движения и выбранная модель поведения должны обеспечить абсолютную безопасность водителя и пассажиров.
Любители ретро-автомобилей «Классик-Уфа» организовали выставку ретро-автомобилей отечественного и зарубежного производства. Андрей Ильин, создатель клуба, уточнил, что сохранность автомобилей - заслуга их владельцев, соблюдающих правила дорожного движения.
О важности соблюдения дистанции также услышат дети в садиках и школах, учащиеся автошкол и ВУЗов.