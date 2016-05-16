Уфимским водителям "освежили" память

В воскресный день дрифтеры на парковке одного из торговых комплексов показали на своем примере, как именно необходимо соблюдать боковой интервал и дистанцию при возникновении различных ситуаций на дороге. Скорость движения и выбранная модель поведения должны обеспечить абсолютную безопасность водителя и пассажиров.