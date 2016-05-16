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Уфимским водителям "освежили" память

16 мая 2016, 11:48
15 мая в Уфе ОГИБДД провели профилактическое мероприятие «Выбирай дистанцию». Молодым водителям напомнили о важности соблюдения дистанции на дорогах.

Способы расчета дистанции, ее несоблюдение и неверный выбор наиболее часто приводят к ДТП разной степени тяжести. Такие мероприятия как «Выбирай дистанцию!» помогают уфимцам предотвратить аварии или хотя бы свести их к минимуму.

В воскресный день дрифтеры на парковке одного из торговых комплексов показали на своем примере, как именно необходимо соблюдать боковой интервал и дистанцию при возникновении различных ситуаций на дороге. Скорость движения и выбранная модель поведения должны обеспечить абсолютную безопасность водителя и пассажиров.

Любители ретро-автомобилей «Классик-Уфа» организовали выставку ретро-автомобилей отечественного и зарубежного производства. Андрей Ильин, создатель клуба, уточнил, что сохранность автомобилей - заслуга их владельцев, соблюдающих правила дорожного движения.

О важности соблюдения дистанции также услышат дети в садиках и школах, учащиеся автошкол и ВУЗов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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