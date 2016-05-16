Прокуроры Башкирии раскрыли доходы за 2015 год

Если верить отчетам, уровень доходов рознится в строгом соответствии со служебным положением. Больше всех, как и положено по должности, заработал прокурор республики Андрей Назаров. Его доход за прошлый год – чуть более 3,1 миллиона. Это почти столько же сколько и в 2014 году. Из недвижимости только квартира в 123 квадрата в пользовании. В собственности – лишь автомобиль Volkswagen Touareg. У супруги Назарова тоже ничего нет, доход за год – более 676 тысяч рублей.