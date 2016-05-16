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Прокуроры Башкирии раскрыли доходы за 2015 год

16 мая 2016, 16:17
Руководство прокуратуры республики раскрыло данные о доходах за прошлый год. В целом они остались на уровне 2014 года. Первые лица в надзорном ведомстве зарабатывают 2,5 – 3 миллиона в год.

Если верить отчетам, уровень доходов рознится в строгом соответствии со служебным положением. Больше всех, как и положено по должности, заработал прокурор республики Андрей Назаров. Его доход за прошлый год – чуть более 3,1 миллиона. Это почти столько же сколько и в 2014 году. Из недвижимости только квартира в 123 квадрата в пользовании. В собственности – лишь автомобиль Volkswagen Touareg. У супруги Назарова тоже ничего нет, доход за год – более 676 тысяч рублей.

У первого зама Назарова – Олега Горбунова доход за год – чуть более 2,6 тысяч. В собственности у него – треть доли в квартире 71 квадрат и гараж. Автомобиль Suzuki Grand Vitara записан на супругу. У нее же в совместном пользовании с сыном – две квартиры общей площадью, дом и земельный участок в 6 соток.

Доходы замов Гульнары Бикбулатова и Виктора Логинова – чуть более 2,4 миллиона у каждого. Руслан Зубаиров заработал около 2,2 миллиона. Он выделяется на общем фоне наличием нескольких транспортных средств. У него в собственности автомобиль BMW X6, автоприцеп MЗСA 817711 и катер Buyliner 1952.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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