ОДН жители Башкирии вновь будут платить через управляющие компании

Прямые расчеты с потребителями показали свою неэффективность. Теперь ЭСКБ вновь решило вернуться к старой схеме, внеся при этом одну, не очень приятную поправку для жителей. С января будущего года неприятные многим буквы ОДН больше вообще не будут фигурировать в платежках. Эту сумму внесут в строку «содержание». Нормативы, по которым будет рассчитываться сумма, правда, будут представлены совету каждого дома.
- Сейчас идет договорная компания, - рассказал сегодня журналистам исполнительный директор ЭСКБ Олег Козлов. – 107 договоров уже подписано, 52 собственника выступили против, еще 32 – в стадии урегулирования спорных вопросов. Новые квитанции (где ОДН занесено в строку «содержание») жители начнут получать с 1 января.
Размер ОДН изменится в зависимости от того, больше или меньше объем потребленной энергии установленных нормативов.
- По тем «аномальным» домам где ОДН превышает норматив, сумма будет меньше, чем предъявляли собственнику мы, - пояснил господин Козлов. – Там, где он равен нормативу или ниже его, сумма не изменится
Когда ЭСКБ работало по старой схеме, среди жильцов было много недовольных. Немало было и таких, которые выступали против взыскания ОДН в принципе. Сейчас поставщик дает понять: суммы, которые были взысканы с граждан за тот период, никто им возвращать не собирается
- Судебная практика противоречивая, - отметил топ-менеджер ЭСКБ. - Мы обжаловали в арбитраже 365 предписаний Госжилнадзора, в результате они были отозваны. Есть решения и в пользу жильцов, они приняты на уровне региона. Они сейчас обжалуются. В целом могу сказать, что мы находимся в правовом поле.