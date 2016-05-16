mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ОДН жители Башкирии вновь будут платить через управляющие компании

16 мая 2016, 13:08
Энергетическая сбытовая компания вновь изменила механизм начислений ОДН за электроэнергию. Теперь поставщик вновь будет работать с управляющими организациями. Они в свою очередь выставят плату жителям. При этом размер ОДН узнать будет нельзя: сумму «спрячут» в строку содержание. Многие жители региона уже выступили против такого механизма работы.

Прямые расчеты с потребителями показали свою неэффективность. Теперь ЭСКБ вновь решило вернуться к старой схеме, внеся при этом одну, не очень приятную поправку для жителей. С января будущего года неприятные многим буквы ОДН больше вообще не будут фигурировать в платежках. Эту сумму внесут в строку «содержание». Нормативы, по которым будет рассчитываться сумма, правда, будут представлены совету каждого дома.

- Сейчас идет договорная компания, - рассказал сегодня журналистам исполнительный директор ЭСКБ Олег Козлов. – 107 договоров уже подписано, 52 собственника выступили против, еще 32 – в стадии урегулирования спорных вопросов. Новые квитанции (где ОДН занесено в строку «содержание») жители начнут получать с 1 января.

Размер ОДН изменится в зависимости от того, больше или меньше объем потребленной энергии установленных нормативов.

- По тем «аномальным» домам где ОДН превышает норматив, сумма будет меньше, чем предъявляли собственнику мы, - пояснил господин Козлов. – Там, где он равен нормативу или ниже его, сумма не изменится

Когда ЭСКБ работало по старой схеме, среди жильцов было много недовольных. Немало было и таких, которые выступали против взыскания ОДН в принципе. Сейчас поставщик дает понять: суммы, которые были взысканы с граждан за тот период, никто им возвращать не собирается

- Судебная практика противоречивая, - отметил топ-менеджер ЭСКБ. - Мы обжаловали в арбитраже 365 предписаний Госжилнадзора, в результате они были отозваны. Есть решения и в пользу жильцов, они приняты на уровне региона. Они сейчас обжалуются. В целом могу сказать, что мы находимся в правовом поле.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44