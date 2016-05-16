ОДН жители Башкирии вновь будут платить через управляющие компании

Прямые расчеты с потребителями показали свою неэффективность. Теперь ЭСКБ вновь решило вернуться к старой схеме, внеся при этом одну, не очень приятную поправку для жителей. С января будущего года неприятные многим буквы ОДН больше вообще не будут фигурировать в платежках. Эту сумму внесут в строку «содержание». Нормативы, по которым будет рассчитываться сумма, правда, будут представлены совету каждого дома.