Надежда уфимского футбола Александр Зинченко может сыграть в матче с «Амкаром»

Сегодняшний матч может стать одним из ключевых в сезоне и может позволить сохранить уфимцам место в российской Премьер-лиге. Сейчас «Уфа» занимает 14 строчку турнирной таблицы и имеет в своём активе 24 очка, в случае победы горожане поднимутся на 12 место, и выйдут из зоны стыковых матчей. Последнюю игру уфимцы проведут с московским «Спартаком» на домашнем стадионе 21 мая.