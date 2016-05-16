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Надежда уфимского футбола Александр Зинченко может сыграть в матче с «Амкаром»

16 мая 2016, 13:26
Сегодня футбольный клуб «Уфа» проведёт один из самых важных матчей в этом сезоне. Горожане в гостях сыграют с пермским «Амкаром».

Футбольный клуб «Уфа» провёл предматчевую тренировку перед встречей с пермским «Амкаром». Наравне с остальными футболистами в тренировке принял участие 19-летний полузащитник клуба Александр Зинченко, которого называют восходящей звездой российского чемпионата. Напомним последние два матча Зинченко пропустил по причине небольшой травмы.

- Зинченко — это последний резерв Уфы в атаке, - ранее сказал главный тренер уфимцев Евгений Перевертайло.

Сегодняшний матч может стать одним из ключевых в сезоне и может позволить сохранить уфимцам место в российской Премьер-лиге. Сейчас «Уфа» занимает 14 строчку турнирной таблицы и имеет в своём активе 24 очка, в случае победы горожане поднимутся на 12 место, и выйдут из зоны стыковых матчей. Последнюю игру уфимцы проведут с московским «Спартаком» на домашнем стадионе 21 мая.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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