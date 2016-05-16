Константин Толкачев: Списков угодных для власти кандидатов от «Единой России» не существует

- Я таких списков не видел и никаких указаний ни я, ни региональное отделение главам администраций не отдавали и не собирались этого делать, - сказал спикер башкирского парламента, - если вы найдете такого человека, который подтвердить эту информацию, то приведите его ко мне, - подчеркнул Константин Толкачев.