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Константин Толкачев: Списков угодных для власти кандидатов от «Единой России» не существует

16 мая 2016, 17:53
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев высказал свое мнение по поводу публикации Медиакорсеть «Эксперты комментируют фальстарт результатов праймериз «Единой России» в Башкирии». По его словам никаких списков, где были бы указаны угодные для власти кандидаты, не существует.

- Я таких списков не видел и никаких указаний ни я, ни региональное отделение главам администраций не отдавали и не собирались этого делать, - сказал спикер башкирского парламента, - если вы найдете такого человека, который подтвердить эту информацию, то приведите его ко мне, - подчеркнул Константин Толкачев.

Он заверил, что вся процедура праймериз абсолютно прозрачна и журналисты смогут наблюдать за тем, как идет процедура голосования на участках и увидеть своими глазами как идет подсчет голосов. – Только избиратели могут решить за кого отдать свой голос и поддержать тех или иных кандидатов,- сказал председатель Госсобрания.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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