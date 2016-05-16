Эксперты комментируют фальстарт результатов праймериз «Единой России» в Башкирии

В информации, которую передали наши источники, содержатся фамилии кандидатов, которых должны поддержать главы администраций на местах. По Белорецкому одномандатному округу – действующий депутат Госдумы, Зугура Рахматуллина, по Салаватскому – главный судебный пристав Башкирии Зариф Байгускаров, по Стерлитамакскому – глава администрации Стерлитамака Алексей Изотов, по Уфимскому – депутат Госдумы Павел Качкаев, по Нефтекамскому – депутат Госдумы Рафаэль Марданшин и по Благовещенскому одномандатному округу – руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Ильдар Бикбаев. Указываются фамилии и тех, кому будет оказана поддержка в общереспубликанском списке. Среди них депутаты Госдумы Римма Батталова, Виктор Климов, депутат Госсобрания Михаил Бугера.
Такие списки с завидным постоянством появляются во время каждой предвыборной компании, иногда такие прогнозы в какой то степени сбываются, иногда нет. И мы попытаемся выяснить, работает ли по – прежнему, административный ресурс на выборах и в чем причина появления подобного рода информации.
- Вопрос предварительного голосования находится вне компетенции администрации главы Башкирии, нам про эти списки ничего неизвестно, результаты голосования узнаем после 22 мая, - ответили нам в пресс-службе Рустэма Хамитова.
По мнению видного российского политолога Сергея Маркелова конечно можно допустить, что есть кандидаты, которые стоят ближе к региональной власти.
– Но в связи с этим возникает вопрос, насколько максимально корректно система власти может воспользоваться этим желанием, - отметил Маркелов, - я знаю Рустэма Хамитова, как руководителя аккуратного и в большей степени либерального и не думаю, что он будет перегибать палку. Например, как Аман Тулеев в Кемеровской области, или другие такие главы регионов «сталинского типа». Я знаю вашу республику, и мне не верится, что глава Башкирии собрал какое-то совещание и дал команду работать на определенных кандидатов и это, как эксперт, я вам гарантирую. Он не мог провести и другое совещание, на котором пригрозил бы определенными санкциями, тем, кто будет «химичить» на праймериз. Мне кажется, что вся эта история, связана с тем, что главы на местах пытаются уловить некоторые сигналы сверху из окружения Хамитова и угадать на кого из кандидатов работать. То есть это такая инициативу снизу, - считает Сергей Маркелов. – Людей, которые интересуются политикой в стране от силы 10%, и среди них еще 10% активных. Получается, что только одного человека из 100 будут интересовать результаты праймериз. Большинство населения страны относится к появлению таких списков как к игре, которая интересна самим игрокам. Сама процедура предварительного голосования важна прежде всего для «Единой России». По соцопросам, результаты, которых я видел интерес к партии повысился на 10-12%, - отметил эксперт.
Не согласен с московским коллегой политолог, ранее работавший заместителем главы администрации президента Башкирии Аббас Галлямов, который высказал свое видение ситуации, связанной с появлением списков угодных власти кандидатов.
- Косвенные признаки, подтверждающие необъективность властей, были с самого начала. Кандидатам, входящим в число «приоритетных», сразу были созданы преференции: руководители районов стали организовывать им встречи с главами сельских поселений, давали возможность выступать на совещаниях и прочих проводимых ими мероприятиях. Другим участникам предварительного голосования в этом праве отказывается. Бюджетникам, работающим агитаторами у неугодных кандидатов, просто запрещают этим заниматься. Главам поселений дана команда любой ценой обеспечить привод на участки всех своих жителей, а в Стерлитамаке, например, учителям вообще велят приходить и голосовать по несколько раз, - отмечает Галлямов, ранее работавший в команде Хамитова. - В последние дни в администрации главы региона прошло шесть совещаний - по одному на округ. Там главам районов были розданы конкретные указания: кто из кандидатов и сколько процентов должен получить. В общем, все как при Рахимове; в этом смысле в республике, похоже, мало что поменялось. Конечно, такие вещи сильно бьют по партии в части общественного мнения: люди видят, что по телевизору партийные лидеры говорят одно, а в жизни все происходит совсем по - другому. В целом, административное вмешательство в избирательный процесс противоречит новым федеральным установкам на свободную конкуренцию, поэтому не факт, что оно останется безнаказанным. Напомню, что недавно руководитель районного исполкома «Единой России» в Подмосковье был уволен именно за использование административного ресурса, - сказал в завершение Аббас Галлямов.
По мнению еще одного бывшего заместителя руководителя администрации президента Башкирии, а ныне исполнительного директора Института развития избирательной системы в России Ростислава Мурзагулова, в существование любых подобных списков можно верить в том случае, если у вас есть таковые списки. Или если по итогам выборов вы увидите стопроцентное совпадение прогноза с реальностью.
- Так что раньше дня выборов мы не узнаем ответа на ваш вопрос. Власть в России, безусловно, влияет на результаты выборов год от года все больше. Эта особенность нашей политической системы позволяет власти жить комфортно. Единственный минус таких систем - в мире, как правило, они заканчивают существование полной утратой населением доверия к выборам и, собственно, коллапсом самой системы. Вспомните, например, замечательный пример с советской имитацией выборов. В сентябре узнаем, насколько мы близки к 1985 году, - отметил Ростислав Мурзагулов.
В региональном отделении партии «Единая Россия» к появлению этого списка отнеслись спокойно.
- Авторы этого списка провели аналитическую работу и назвали фамилии всех лидеров общественного мнения, фамилии, которые на слуху у всех. Это как предсказать итог хоккейного матча Россия – Дания,- сказала в разговоре с «Медиакорсеть» пресс-секретарь регионального отделения "Единой России" Анастасия Белоусова.
– Мы точно знали, что будет такая попытка дискредитировать предварительное голосование. Но у нас таких списков нет, и нет задачи кого- то продвинуть и никакие места у нас не распределяются.
Говоря о лидерах общественного мнения и активности во время процедуры праймериз, в региональном отделении партии, похоже, немного лукавят. Если посмотреть и проанализировать участие кандидатов в дебатах, во встречах с избирателями на передний план выходят совсем другие фамилии. Очень активную компанию провели депутаты Госдумы Салия Мурзабаева и Рустам Ишмухаметов. Кстати Мурзабаева, которая находится в опале у республиканской власти, весьма успешно работает в парламенте и находится на хорошем счету у партийного руководства в Москве (она член комиссии Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, руководитель партийного проекта «Земский доктор») Ишмухаметов также активно работает в Госдуме, он автор и соавтор многих федеральных законов. В числе самых активных кандидатов и депутат Госсобрания Рустем Ахмадинуров.
Один из членов его команды, политтехнолог Габдулла Хамитов в одной из социальных сетей достаточно резко высказался по поводу появления этих списков.
- Первая реакция: «Ну, это - полная Ж...» вчера в инете, а сегодня уже из районов поступила подтверждающая инфа, что «сверху» спущены рекомендации за кого стоит голосовать на предварительных выборах 22 мая в Госдуму России! То есть Путин и Медведь (не Медведев, а верхушка ЕР) далеко, поэтому тут на местах можем «творить», что хотим?!
Вторая реакция: Если на выборах 2013 Юлия Загитова собрала под свои знамена «За честные выборы» несколько сот человек, неужели мы, штаб и молодежная команда "За реальные дела" Ахмадинурова - не сможем противостоять фальсификации изирательной кампании хотя бы в своем Уфимском избирательном округе №3 ? Тем более, что у нас уже есть актив из выпускников РГСУ, ШРП, стройотрядовцев и спортсменов, лично знающих и поддерживающих Ахмадинурова?
Надо отдать должное, понимая все риски, наш кандидат Ахмадинуров согласился выступить с обращением к жителям республики. И он, и я понимаем его риски. Ахмадинуров хорошо осознает формулу: "Платон мне друг, но истина дороже!" - пора менять ситуацию и поддержать обновление Госдумы, если не хотим оставаться по прежнему в Ж ...- вопрошает Габдулла Хамитов. (стилистика и орфография автора сохранены).
Негативно относятся к процедуре праймериз, проводимой «Единой России», в КПРФ.
– Это некая акция, которая призвана показать, что есть открытые выборы, но на самом деле, как был административный ресурс, так он там и присутствует. Это некий спектакль, своего рода профанация, где все равно власть работает на определенных кандидатов, - отметил в разговоре с «Медиакорсеть» пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.
- При этом я не имею ввиду обязательно Башкирию. Праймериз - это чуждая для нашей страны процедура, которая копирует западные технологии плюс еще со всеми особенностями нашей российской действительности.
-Появление таких списков или разговоры о них дискредитируют саму «Единую Россию», партия теряет доверие у населения, - считает бывший член правительства Башкирии Рамиль Хисаметдинов. - Не хотелось бы повторения ситуации выборов в Госсобрание республики 2013 года, когда с избирательных участков выгоняли депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия», и члены участковых комиссий творили на выборах, что хотели, чтобы обеспечить нужный процент партии власти.
Дебаты участников предварительного голосования завершены, 22 мая по всей стране пройдет голосование за кандидатов, которые принимали участие в праймериз. В Башкирии с 8.00 до 20.00 будут открыты 678 избирательных участков.
Выборы, на которых будут учтены мнения простых людей и честно подсчитаны голоса могут стать началом реального доверия людей к власти на местах и позволять сбросить накопившийся негатив в обществе. Об этом не раз говорили представители администрации главы государства и федерального руководства «Единой России».
А особо ретивым чиновникам на местах хотим напомнить слова президента России, которые он произнес 20 апреля во время общения с участниками праймериз в режиме видеоконференции.
- Хочу обратиться ко всем вам с просьбой, показать пример честной конкурентной борьбы. В ходе вот таких открытых обсуждений, споров выявляются реальные проблемы, которые перед людьми стоят, и идет дискуссия о том, как эти проблемы, вопросы решить. Нужно быть еще искренним и действительно желать менять ситуацию к лучшему, действительно стремиться работать во благо всего общества и на благо конкретных людей, определенного человека, - подчеркнул Владимир Путин.