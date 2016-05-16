Эксперты комментируют фальстарт результатов праймериз «Единой России» в Башкирии

– Но в связи с этим возникает вопрос, насколько максимально корректно система власти может воспользоваться этим желанием, - отметил Маркелов, - я знаю Рустэма Хамитова, как руководителя аккуратного и в большей степени либерального и не думаю, что он будет перегибать палку. Например, как Аман Тулеев в Кемеровской области, или другие такие главы регионов «сталинского типа». Я знаю вашу республику, и мне не верится, что глава Башкирии собрал какое-то совещание и дал команду работать на определенных кандидатов и это, как эксперт, я вам гарантирую. Он не мог провести и другое совещание, на котором пригрозил бы определенными санкциями, тем, кто будет «химичить» на праймериз. Мне кажется, что вся эта история, связана с тем, что главы на местах пытаются уловить некоторые сигналы сверху из окружения Хамитова и угадать на кого из кандидатов работать. То есть это такая инициативу снизу, - считает Сергей Маркелов. – Людей, которые интересуются политикой в стране от силы 10%, и среди них еще 10% активных. Получается, что только одного человека из 100 будут интересовать результаты праймериз. Большинство населения страны относится к появлению таких списков как к игре, которая интересна самим игрокам. Сама процедура предварительного голосования важна прежде всего для «Единой России». По соцопросам, результаты, которых я видел интерес к партии повысился на 10-12%, - отметил эксперт.