Актриса из сериала «Универ» снимает кино в Башкирии

Неподалеку от Стерлитамака, в лесу, второй день снимается кино про зомби. Костюмеры и гримеры работают «на отлично» - даже члены съемочной группы шарахаются от актеров, которые выглядят, мягко говоря, не очень свежо. Очевидцы съемок веселятся в социальных сетях: «На территории детского лагеря в последние дни были замечены не очень живые люди».
Этот зомби-апокалипсис снимают два талантливых актера – Лариса Баранова и Максим Браматкин. Лариса Баранова – уроженка Башкирии, ставшая известной после съемок в сериале «Универ». Максим Браматкин – талантливый актер, закончивший Высшее театральное училище им. Щукина и Школу кино и телевидения «Интерньюс».