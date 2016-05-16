Актриса из сериала «Универ» снимает кино в Башкирии

Неподалеку от Стерлитамака, в лесу, второй день снимается кино про зомби. Костюмеры и гримеры работают «на отлично» - даже члены съемочной группы шарахаются от актеров, которые выглядят, мягко говоря, не очень свежо. Очевидцы съемок веселятся в социальных сетях: «На территории детского лагеря в последние дни были замечены не очень живые люди».