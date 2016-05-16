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Актриса из сериала «Универ» снимает кино в Башкирии

16 мая 2016, 15:40
Вместе с ней над картиной работает Максим Браматкин

Неподалеку от Стерлитамака, в лесу, второй день снимается кино про зомби. Костюмеры и гримеры работают «на отлично» - даже члены съемочной группы шарахаются от актеров, которые выглядят, мягко говоря, не очень свежо. Очевидцы съемок веселятся в социальных сетях: «На территории детского лагеря в последние дни были замечены не очень живые люди».

Этот зомби-апокалипсис снимают два талантливых актера – Лариса Баранова и Максим Браматкин. Лариса Баранова – уроженка Башкирии, ставшая известной после съемок в сериале «Универ». Максим Браматкин – талантливый актер, закончивший Высшее театральное училище им. Щукина и Школу кино и телевидения «Интерньюс».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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