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Уфимка Анастасия Мамяшева получила полмиллиона благодаря зрителям

15 мая 2016, 19:12
В Уфе только что закончилась церемония награждения призеров Первого международного конкурса Владимира Спивакова. Двенадцать скрипачей со всего мира боролись за право обладать уникальными скрипками.Призеры и победители получили их из рук Владимира Спивакова.

Победитель I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова 15-летний Даниэль Лозакович из Швеции выиграл уникальный инструмент – скрипку работы мастера Carlo Guiseppe Oddone. Она была выпущена в 1895 году и куплена за 100 тысяч евро, хотя ее стоимость оценивается значительно выше.

Вторую премию жюри решило присудить сразу двум музыкантам – венгерской скрипачке Агнеш Лангер и японке Маи Судзуки. Третья премия досталась Леониду Железному из России.

Благодаря поддержке зрителей приза зрительских симпатий в размере 500 тысяч рублей удостоилась Анастасия Мамяшева из Уфы.

Премии «Надежда» из рук учредителя фонда Мустая Карима Тимербулата Каримова получили Мария Лундина и Анастасия Мамяшева.

На церемонии награждения глава Башкирии Рустэм Хамитов поблагодарил Владимира Спивакова за оказанную честь и предложил провести второй конкурс через два года, в 2018 году, в Уфе. Владимир Спиваков сказал, что конкурс стал событием мирового значения и выразил сердечную благодарность уфимским зрителям за их любовь к музыке.

Во втором отделении гала-концерта за дирижерский пульт встанет сам маэстро.

Первый международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова проводится при поддержке главы Башкирии и минкультуры РФ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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