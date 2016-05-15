Уфимка Анастасия Мамяшева получила полмиллиона благодаря зрителям

На церемонии награждения глава Башкирии Рустэм Хамитов поблагодарил Владимира Спивакова за оказанную честь и предложил провести второй конкурс через два года, в 2018 году, в Уфе. Владимир Спиваков сказал, что конкурс стал событием мирового значения и выразил сердечную благодарность уфимским зрителям за их любовь к музыке.