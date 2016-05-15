Рустэм Сулейманов: "Совершенно справедливо Даниэлю присудили первую премию"

В субботу, 14 мая, в Уфе завершился третий тур Первого международного конкурса Спивакова. Напомню, к финальному выступлению с оркестром были допущены четыре участника: россиянин Леонид Железный, скрипачка из Венгрии Агнеш Лангер, японка Маи Судзуки и швед с киргизскими корнями Даниэль Лозакович.
Леонид Железный открыл конкурсный вечер величайшим из написанных когда либо произведений для скрипки - Концертом Яна Сибелиуса. Слушатели в зале и зрители перед своими ноутбуками, смотревшие онлайн трансляции в предыдущие дни, ожидали, что скрипач наконец-то справится со своим волнением, мешающим ему уже порядочное время и исполнит вышеуказанное произведение со всей полнотой страсти, романтизма и на высоком исполнительском уровне. Как в прошлые разы, Леониду это не удалось. Некая скованность этого парня настораживает; возможно, это отсутствие регулярных выступлений с оркестрами, возможно, выход в финал для самого конкурсанта был неожиданностью. Шатающийся темп в медленной части и отсутствие пульса в финале совершенно не убедили зрителей и оркестр в правильности выбора жюри: из всех россиян, игравших в эти дни, Леонид был далеко не лидером, как его угораздило попасть в четверку финалистов, одному богу известно. Хотя, как я уже отмечал, формально он все сыграл, не было ни одной ноты мимо. Члены жюри дали этому молодому человеку третью премию.
В противовес ему, японская скрипачка Маи Судзуки выглядела очень достойно: яркий скрипичный тон, очаровательный мелодизм и шустрые пальцы позволили этой юной участнице выявить лучшие стороны музыки Мендельсона-Бартольди, автора знаменитого Свадебного марша. Стабильная игра от тура к туру, выстроенная на crescendo (“громче” – итальянск.) покорили публику и маэстро Спивакова. Я сам неоднократно играл этот концерт с оркестром – чудесная музыка, высокий романтизм. Молитвы слушателей были услышаны – жюри присудило японке вторую премию. Вместе с Маи также второе место разделила и ее соперница Агнеш Лангер.
Венгерская скрипачка Агнеш не отставала от своих конкурентов и вышла на сцену в предвкушении битвы. Иностранцу привозить на российский конкурс концерт Шостаковича, знаете, это очень смело! Оттого и убедила она меня вдвойне. Сочный звук, безупречный темп, звуковые баталии маленькой скрипки и большого оркестра, бесконечные терзания величайшего композитора – все было в ее игре; несколько не выстроенной оказалась каденция у молодой исполнительницы. Фаготист в оркестре, который приехал из Москвы, видимо решил, что концерт написан для фагота-соло и иной раз вступал в музыкальную дуэль с солисткой. Дирижер Михаил Герц усмирять возбужденного музыканта не стал, а лишь пригрозил палочкой; уж очень старался фаготист-гастролер. В остальном все было прилично.
Знаменитым концертом Бетховена завершил итоговые прослушивания Даниэль Лозакович, юноша несколько выдохся к середине своего выступления, было заметно. Это и есть “ахиллесова пята” данного произведения, не каждый может выдержать весь концерт в ярком тонусе, на финал у Даниэля не хватило сил. Но в целом, выступление оказалось очень удачным: нежный тембр инструмента, красота звучания - это сильные положительные качества, которым обладает талантливый скрипач. Маэстро Спиваков выразился о своем протеже как о “новом молодом даровании”. В ближайших планах Лозаковича сольный концерт с Валерием Гергиевым и оркестром Мариинского театра. Так что творческая поддержка у скрипача весьма крепкая. Совершенно справедливо и закономерно Даниэлю присудили Первую премию. Он победитель. Сегодня вечером получит из рук Владимира Теодоровича свой заслуженный приз - одну из лучших скрипок на стыке ХIХ -ХХ веков, творение прославленного итальянского мастера Карло Оддоне. Дело в том, что эта скрипка звучит превосходно и абсолютно целая - без поломок, ни один из мастеров-реставраторов к ней не прикасался, именно в этом ее ценность.
Отдельно хотелось бы уточнить состав оркестра, который аккомпанировал лауреатам. Оркестр звучал мягко, не заглушал солистов, всячески помогая конкурсантам, хотя иногда простовато. Многих онлайн-зрителей и слушателей в зале смутил тот факт, что перед началом прослушиваний объявили два оркестра. Суть заключается в следующем: для участия были приглашены основные музыканты-солисты из Национального филармонического оркестра России (г. Москва), которым руководит Владимир Спиваков; это концертмейстеры групп (так называемые «первые голоса») и на оставшиеся места были посажены сотрудники Национального симфонического оркестра РБ (г. Уфа). Одним словом, произошло объединение двух коллективов внутри одного оркестра. Именно таким составом дирижировал приглашенный дирижер из Эстонии Михаил Герц. Неясным остается только, почему учредители не доверили дирижировать местным штатным дирижерам, которые работают в Уфе. Допускаю мысль, что таким образом конкурсные устроители перестраховывались от неожиданностей и опасностей, которые могут возникнуть по ходу исполнения финального тура, ибо компетенция ныне руководящих дирижеров оставляет желать лучшего для столицы Башкортостана. В этой ситуации совершенно непонятно, отчего был так весел и чем был вдохновлен директор НСО РБ Алексей Воронин. То ли тем, что его музыканты отделались легким испугом, а многие и вовсе не вышли на работу. Или же тем, что маэстро В. Спиваков с легкостью решил кадровые вопросы, которые руководители бюджетных организаций по Уфе решить не могут уже долгое время, как в Театре оперы и балета, так и в НСО.
Разумеется, у меня есть желание более детально разобрать с вами, дорогие читатели, проведенные мастер-курсы членов жюри – великолепных и известнейших педагогов, которые шли параллельно с репетициями финалистов и оркестра. Скрипачи всех мастей: студенты и педагоги, наши коллеги из Нижнего Новгорода, из Самары, из Оренбурга и Магнитогорска, разумеется, и из малых городов республики приехали на эти открытые уроки. Более подробно на этом я остановлюсь в итоговом обзоре завершающегося состязания.
Признаться, я догадываюсь, кто победит в номинации «Приз зрительских симпатий», однако хочу напомнить, друзья, что от вашего мнения зависят результаты этой премии. Голосование ведется как в фойе ГКЗ «Башкортостан», так и на официальном сайте конкурса. Призываю вас, наши читатели, принять активное участие в голосовании.