Рустэм Сулейманов: "Совершенно справедливо Даниэлю присудили первую премию"

Отдельно хотелось бы уточнить состав оркестра, который аккомпанировал лауреатам. Оркестр звучал мягко, не заглушал солистов, всячески помогая конкурсантам, хотя иногда простовато. Многих онлайн-зрителей и слушателей в зале смутил тот факт, что перед началом прослушиваний объявили два оркестра. Суть заключается в следующем: для участия были приглашены основные музыканты-солисты из Национального филармонического оркестра России (г. Москва), которым руководит Владимир Спиваков; это концертмейстеры групп (так называемые «первые голоса») и на оставшиеся места были посажены сотрудники Национального симфонического оркестра РБ (г. Уфа). Одним словом, произошло объединение двух коллективов внутри одного оркестра. Именно таким составом дирижировал приглашенный дирижер из Эстонии Михаил Герц. Неясным остается только, почему учредители не доверили дирижировать местным штатным дирижерам, которые работают в Уфе. Допускаю мысль, что таким образом конкурсные устроители перестраховывались от неожиданностей и опасностей, которые могут возникнуть по ходу исполнения финального тура, ибо компетенция ныне руководящих дирижеров оставляет желать лучшего для столицы Башкортостана. В этой ситуации совершенно непонятно, отчего был так весел и чем был вдохновлен директор НСО РБ Алексей Воронин. То ли тем, что его музыканты отделались легким испугом, а многие и вовсе не вышли на работу. Или же тем, что маэстро В. Спиваков с легкостью решил кадровые вопросы, которые руководители бюджетных организаций по Уфе решить не могут уже долгое время, как в Театре оперы и балета, так и в НСО.