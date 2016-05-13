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Жители Башкирии недовольны работой регионального оператора капремонта

13 мая 2016, 14:37
Работа фонда «Региональный оператор РБ» вызывает множество нареканий со стороны жителей республики. Об этом было заявлено на заседании в УФАС Башкирии. В антимонопольном ведомстве недовольны тем, что деятельность оператора капремонта не прозрачна.

С момента создания фонда прошло почти три года, но ситуация с капремонтом в республике за этот время на улучшилась, говорили на заседании. Напротив, от жителей начало поступать много жалоб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на руководителя Зульфиру Акбашеву.

- Анализируя тенденцию по проводимым конкурсам, можно сказать, что пока торги - просто формальность, и нет никакой прозрачности, - говорится в сообщении. - Члены экспертного совета (по естественным монополиям - прим.ред.) и участники высказали однозначное солидарное мнение о необходимости внесения изменений в постановление Правительства РБ от 26 декабря 2013 г. N 626 с учетом действующего законодательства и судебной практики. На Совете были выслушаны все стороны: собственники многоквартирных домов, подрядчики, заказчики, надзорные органы. В итоге пришли к единому мнению, что нужно усилить нормативную базу, создать регламенты, сделать все действия "Регионального оператора" прозрачными и предсказуемыми.

В самом фонде не отрицают, что недоработки есть.

- На сегодня мы работаем в соответствии с действующим законодательством, те замечания, которые были высказаны, приняты к сведению, мы учтем их в дальнейшей работе, - сообщил Медиакорсети начальник пресс-службы «Регионального оператора РБ» Александр Борисов. – Помимо этого сейчас на федеральном уровне разрабатываются нормативные документы, определяющие порядок отбора на конкурс подрядных организаций. Пока мы работаем по местному законодательству, согласно нему в конкурсе могут принимать участие как частные фирмы, так и муниципальные предприятия.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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