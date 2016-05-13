Жители Башкирии недовольны работой регионального оператора капремонта

- Анализируя тенденцию по проводимым конкурсам, можно сказать, что пока торги - просто формальность, и нет никакой прозрачности, - говорится в сообщении. - Члены экспертного совета (по естественным монополиям - прим.ред.) и участники высказали однозначное солидарное мнение о необходимости внесения изменений в постановление Правительства РБ от 26 декабря 2013 г. N 626 с учетом действующего законодательства и судебной практики. На Совете были выслушаны все стороны: собственники многоквартирных домов, подрядчики, заказчики, надзорные органы. В итоге пришли к единому мнению, что нужно усилить нормативную базу, создать регламенты, сделать все действия "Регионального оператора" прозрачными и предсказуемыми.