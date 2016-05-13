В уфимских школах начнут преподавать правила дорожного движения

Незнание элементарных правил дорожного движения нередко приводит к смертности пешеходов. Введение уроков ПДД в школе сделает учеников более ответственными участниками движения. В разы повысится и культура вождения, что приведет к снижению количества ДТП, считают авторы этого нововведения.
Актуальность этой темы диктует сама жизнь. Рост спроса на услуги автомобильного транспорта обострил проблему безопасности дорожного движения. За 5 лет в республике в ДТП пострадало более 35 тыс. человек, в том числе погибли более 3,5 тыс. человек. Нарушения правил дорожного движения приобрели массовый характер, ежегодно сотрудниками ГИБДД фиксируется более 2 млн правонарушений в сфере дорожного движения. К административной ответственности привлекается фактически треть населения республики.
Речь пока не идет об обязательном курсе. Собравшиеся рассмотрели варианты преподавания в рамках предмета ОБЖ или факультативно, например, педагогами ДОСААФ Башкирии. Реализовать инициативу в качестве пилотного проекта предложено в трех школах Уфы.
- Если дети и родители будут знать, что данные часы пойдут в зачет, и школьники получат официальный сертификат о прохождении теоретического курса, то интерес к урокам повысится, — сказала заместитель начальника управления образования администрации Уфы Рамиля Ишемгулова.
Кстати, полученные школьниками справки в какой-то мере могут облегчить получение водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД и в дальнейшем это позволит больше уделять внимание практическому вождению в автошколах.