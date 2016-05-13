В уфимских школах начнут преподавать правила дорожного движения

Актуальность этой темы диктует сама жизнь. Рост спроса на услуги автомобильного транспорта обострил проблему безопасности дорожного движения. За 5 лет в республике в ДТП пострадало более 35 тыс. человек, в том числе погибли более 3,5 тыс. человек. Нарушения правил дорожного движения приобрели массовый характер, ежегодно сотрудниками ГИБДД фиксируется более 2 млн правонарушений в сфере дорожного движения. К административной ответственности привлекается фактически треть населения республики.