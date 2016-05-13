В Уфе расследовали гибель слесаря «Уфаводоканала»

Несчастный случай произошел в начале апреля на улице Камышлинской, 59. Слесарь залез в котлован, чтобы устранить утечку в водопроводе. Но неожиданно стены обрушились, и его затопило водой.
Инспекторы установили, что причиной трагедии стала недостаточная крутизна откоса котлована и слабые крепления стенок. Кроме того, были плохо организованы сами работы.
- По результатам проведенных проверочных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 740 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе трудинспекции.