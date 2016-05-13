mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе расследовали гибель слесаря «Уфаводоканала»

13 мая 2016, 17:38
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб слесарь «Уфаводоканала». Трагедия произошла из-за обрушения стенок котлована, в котором мужчина проводил аварийные работы.

Несчастный случай произошел в начале апреля на улице Камышлинской, 59. Слесарь залез в котлован, чтобы устранить утечку в водопроводе. Но неожиданно стены обрушились, и его затопило водой.

Инспекторы установили, что причиной трагедии стала недостаточная крутизна откоса котлована и слабые крепления стенок. Кроме того, были плохо организованы сами работы.

- По результатам проведенных проверочных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 740 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе трудинспекции.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44