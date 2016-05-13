Рустэм Хамитов: Инженеров ждёт хорошее будущее

- Себя я, конечно, тоже не списываю с корабля. Я тоже кое-что увижу. Но ваш горизонт планирования, конечно, шире и дальше. У вас впереди активная, творческая работа минимум на 40-50 лет. Это значимые цифры. Нужно беречь время и не тратить его попусту: на болтовню, конфликты, разного рода разбирательства. Сейчас столько всего интересного, столько возможностей у вас, чтобы себя показать и увидеть очень много нового.