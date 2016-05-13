Рустэм Хамитов: Инженеров ждёт хорошее будущее

Рустэм Хамитов начал встречу с того, что ему легко говорить с гостями:
- Я как инженер приветствую инженеров, нахожусь в профессиональном сообществе. Мне легко говорить с вами. Надеюсь, будем общаться на одном языке.
Глава региона выразил уверенность в том, что молодых людей, выбравших инженерное дело, ждет хорошее будущее:
- Хорошо, что и молодежь, и родители осознают то, что инженерное дело нужно, важно со всех точек зрения. Инженеров ждёт хорошее будущее. Инженерная специальность востребована. Сегодня, когда мы говорим о новом технологическом укладе, формирующемся в том числе и у нас в стране, инженерное дело, безусловно, будет востребовано во всех направлениях, во всех отраслях. Это аксиома.
Рустэм Хамитов по-хорошему позавидовал инженерам:
- Себя я, конечно, тоже не списываю с корабля. Я тоже кое-что увижу. Но ваш горизонт планирования, конечно, шире и дальше. У вас впереди активная, творческая работа минимум на 40-50 лет. Это значимые цифры. Нужно беречь время и не тратить его попусту: на болтовню, конфликты, разного рода разбирательства. Сейчас столько всего интересного, столько возможностей у вас, чтобы себя показать и увидеть очень много нового.
- Хороший инженер всегда прокормит семью, и достаток будет, и развитие, - глава республики вернулся к теме перспектив инженерных профессий. - Инженер всегда будет понимать, как развивается человечество, как движутся технические науки, какие новации нас впереди ждут. Вы всегда хоть на полшага, но будете опережать общество с точки зрения того, как и что нужно делать. Так что инженерная стезя абсолютно надёжная во всех смыслах.