Владимир Спиваков: Призовой фонд конкурса скрипачей в Уфе поражает своим размером и уникальностью

Posted 11 мая 2016, 10:06
Published 11 мая 2016, 10:06
Modified 14 марта, 06:46
Updated 14 марта, 06:46
В зале одного из уфимских отелей сегодня был аншлаг. Это присуще любому появлению Владимира Спивакова на публике, будь то в качестве музыканта или в качестве спикера на встрече с журналистами. Вместе с собой он привел почти всех членов жюри конкурса, кроме Тараса Габоры из Канады, который прилетел в Уфу поздно ночью.
— Я долго сомневался и отказывался от разного рода предложений провести конкурс имени себя, — сказал Владимир Спиваков, — но в итоге принял предложение главы Башкирии, который выступил с идеей организации конкурса скрипачей в моем родном городе. Конкурс уникален тем, что в нем выступают молодые таланты из разных стран мира и победители получат скрипки гениальных мастеров. Победитель музыкального состязания будет награжден скрипкой работы мастера Carlo Guiseppe Oddone. Она была выпущена в 1895 году и находится в прекрасном состоянии, ее звучание великолепно и такое ощущение, что сделана буквально вчера.
— Уникальный музыкальный инструмент был куплен за 100 тысяч евро башкирским меценатом и соорганизатором конкурса Василием Пегановым, — подчеркнул маэстро.
— Второй призер получит скрипку работы французского мастера Алена Карбонара. Ее стоимость оценивается в 40 тысяч евро. Ален — мой давний друг и дарит свой инструмент бесплатно. Он тоже приедет в Уфу вместе с дочерью, которой всего 15 лет, но, несмотря на свой юный возраст, она уже делает хорошие скрипки, — отметил Спиваков.- Ален Карбонар привезет в дар оркестру Башкирии свою скрипку, а его дочь преподнесет в дар музыкальной школе Уфы свою работу.
— Скрипку работы Марии Стрельниковой, дочери выдающегося скрипичного мастера Вадима Стрельникова я купил сам, — сказал народный артист СССР, — конечно я на ней поиграл, у скрипки замечательное звучание и сделана она из дерева, возраст которого более 150 лет.
Цену скрипки, купленной на собственные средства, и которая достанется обладателю третьей премии, Спиваков не стал озвучивать, но заметил, что современный инструмент стоит от 20 тысяч евро.
— Еще одна скрипка куплена моими друзьями из фонда Мустая Карима, которые решили тоже поддержать конкурс и с удовольствием откликнулись на мою просьбу, — сказал Владимир Спиваков, — ее сделал еще один талантливый скрипичный мастер Игорь Улицкий, она обладает также прекрасным звучанием и будет подарена обладателю четвертой премии. Напомним, что конкурс Спивакова поддержал фонд имени Мустая Карима.
По словам Владимира Теодоровича ни на одном музыкальном конкурсе не было таких призов.
— Обычно уникальные скрипки дают победителям во временное пользование. А для молодых, талантливых ребят самая большая проблема — отсутствие финансовой возможности купить достойный инструмент, — сказал Владимир Спиваков.
— На конкурсе скрипачей будет и приз зрительских симпатий. Голосование за участников ведется на официальном сайте, — пояснил Василий Пеганов. — Участник, который наберет больше всех голосов, получит 500 тысяч рублей. И будет интересно сравнить мнение зрителей и отбор профессионального жюри.
В ГКЗ «Башкортостан» в эти минуты продолжается первый тур конкурса, участники исполняют сольную программу из произведений Баха, Паганини и Моцарта. На официальном сайте конкурса ведется онлайн-трансляция.