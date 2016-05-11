Владимир Спиваков: Призовой фонд конкурса скрипачей в Уфе поражает своим размером и уникальностью

— Я долго сомневался и отказывался от разного рода предложений провести конкурс имени себя, — сказал Владимир Спиваков, — но в итоге принял предложение главы Башкирии, который выступил с идеей организации конкурса скрипачей в моем родном городе. Конкурс уникален тем, что в нем выступают молодые таланты из разных стран мира и победители получат скрипки гениальных мастеров. Победитель музыкального состязания будет награжден скрипкой работы мастера Carlo Guiseppe Oddone. Она была выпущена в 1895 году и находится в прекрасном состоянии, ее звучание великолепно и такое ощущение, что сделана буквально вчера.