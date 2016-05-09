Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Posted 9 мая 2016, 13:51
Published 9 мая 2016, 13:51
Modified 14 марта, 06:46
Updated 14 марта, 06:46
Владимир Путин во главе колонны пересек всю Красную площадь, общаясь с теми, кто шел рядом.
Как и в прошлом году, президент заранее не планировал участвовать в шествии «Бессмертного полка». Отвечая на вопрос нашего земляка, активиста проекта «Лица Победы» Александра Юдина, на форуме ОНФ в Йошкар-Оле, Путин говорил, что его присутствие на марше будет зависеть от того, как сложится его весьма насыщенный график в этот праздничный день.
Как мы сегодня увидели, глава государства все-таки нашел время и присоединился к гражданам, вышедшим на главные улицы российских городов с фотографиями своих родных, участников Великой Отечественной войны.
Для президента, как и для абсолютного большинства россиян, Великая Отечественная война — это часть истории семьи. Владимир Владимирович не раз рассказывал, как его отец, Владимир Спиридонович Путин, несмотря на «бронь», пошел на фронт; как воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм.
— Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну, — сказал Владимир Путин. — Если это движение будет развиваться и станет традиционным, мы поддержим его всеми имеющимися у нас средствами.