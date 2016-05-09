Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»

— Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну, — сказал Владимир Путин. — Если это движение будет развиваться и станет традиционным, мы поддержим его всеми имеющимися у нас средствами.