Маленькие уфимцы подарили ветеранам цветы и слова благодарности

Posted 9 мая 2016, 10:15
Published 9 мая 2016, 10:15
Modified 14 марта, 06:45
Updated 14 марта, 06:45
Сегодня вся страна отмечает 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей Уфы одним из центров притяжения во время праздника стал парк Победы. Горожане с гвоздиками в руках и с георгиевскими ленточками на груди почтили память тех, кто с 1941 по 1945 год защищал нашу родину, и тех, кто погиб на поле боя.
Для посетителей парка была открыта выставка военной техники, музей Боевой славы, кроме того, на весь парк звучали военные марши.
А ветеранов в Уфе с каждым годом все меньше и меньше… По последним данным, в Башкири осталось чуть больше трех тысяч фронтовиков, и большинство из них разменяли девятый десяток лет.
Маленькие уфимцы подходили к ветеранам и просто так, от чистого сердца, дарили им цветы и благодарили за отвагу и за победу. Те в ответ благодарили. У многих из них на глазах выступали слезы.