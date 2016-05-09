Маленькие уфимцы подарили ветеранам цветы и слова благодарности

Сегодня вся страна отмечает 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей Уфы одним из центров притяжения во время праздника стал парк Победы. Горожане с гвоздиками в руках и с георгиевскими ленточками на груди почтили память тех, кто с 1941 по 1945 год защищал нашу родину, и тех, кто погиб на поле боя.