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Posted 7 мая 2016, 12:52

Published 7 мая 2016, 12:52

Modified 10 ноября 2022, 18:38

Updated 10 ноября 2022, 18:38

Гильмутдинов: За минувшие сутки в Башкирии пресечено более 4 тысяч нарушений

7 мая 2016, 12:52
Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал о ходе и результатах профилактических проверок, которые провели сотрудники ГИБДД накануне.

- Наряды распределились по наиболее сложным участкам улиц столицы и республики. Основной акцент был направлен на выявление грубых нарушений правил, - прокомментировал начальник управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов вчерашние профилактические мероприятия на дорогах.

Он пояснил, что особое внимание инспектора ГИБДД уделили тому, как автомобилисты маневрируют на проезжей части и ведут себя на перекрестках, а также соблюдению правил перевозки пассажиров, в том числе наличию кресел для детей.

Проверка помогла найти около 40 водителей, нарушивших сроки оплаты ранее полученных штрафов. За эти сутки сотрудники госавтоинспекции задержали 107 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии.

За вчерашний день экипажи ДПС пресекли в общей сложности больше четырех тысяч нарушений Правил дорожного движения.

- Полагаю, многие из нарушителей приняли замечания со стороны наших сотрудников в свой адрес правильно и сделают верные выводы, позволяющие избежать впредь неприятностей в процессе дорожного движения, сохранить свои жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других наших сограждан, - выразил надежду Динар Гильмутдинов.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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