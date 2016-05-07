Гильмутдинов: За минувшие сутки в Башкирии пресечено более 4 тысяч нарушений

Posted 7 мая 2016, 12:52
Published 7 мая 2016, 12:52
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
- Наряды распределились по наиболее сложным участкам улиц столицы и республики. Основной акцент был направлен на выявление грубых нарушений правил, - прокомментировал начальник управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов вчерашние профилактические мероприятия на дорогах.
Он пояснил, что особое внимание инспектора ГИБДД уделили тому, как автомобилисты маневрируют на проезжей части и ведут себя на перекрестках, а также соблюдению правил перевозки пассажиров, в том числе наличию кресел для детей.
Проверка помогла найти около 40 водителей, нарушивших сроки оплаты ранее полученных штрафов. За эти сутки сотрудники госавтоинспекции задержали 107 человек, севших за руль в нетрезвом состоянии.
За вчерашний день экипажи ДПС пресекли в общей сложности больше четырех тысяч нарушений Правил дорожного движения.
- Полагаю, многие из нарушителей приняли замечания со стороны наших сотрудников в свой адрес правильно и сделают верные выводы, позволяющие избежать впредь неприятностей в процессе дорожного движения, сохранить свои жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других наших сограждан, - выразил надежду Динар Гильмутдинов.