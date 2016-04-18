Верховный суд Башкирии отклонил требования дольщиков Уфы об остановке застройки

Posted 18 апреля 2016, 11:24
Published 18 апреля 2016, 11:24
Modified 10 ноября 2022, 18:38
Updated 10 ноября 2022, 18:38
В ходе рассмотрения дела в аппеляции, стороны хотели выйти на мировое соглашение. Жители домов готовы были согласиться с застройкой, только бы им благоустроили двор. Однако застройщик представил план межевания, по которому двора как такового практически не осталось. Поэтому мировое соглашение сегодня достигнуто не было. А решение суда первой инстанции было оставлено в силе: договор аренды застройщика не признан ничтожным, и нарушений права собственности жителей не выявлено.
Напомним, застройку ведет МУП "Служба заказчика и технического надзора". Сейчас тут возводят 15-этажный 3-подъездный дом.
- Очень грустно, что суды у нас так работают, но мы не намерены останавливаться, - говорит житель микрорайона Виктор Петров (имя и фамилия изменены – прим.ред.). – Мы будем подавать кассационную жалобу в Верховный суд РБ. А если и она будет отклонена, поедем судиться в Москву.