Верховный суд Башкирии отклонил требования дольщиков Уфы об остановке застройки

В ходе рассмотрения дела в аппеляции, стороны хотели выйти на мировое соглашение. Жители домов готовы были согласиться с застройкой, только бы им благоустроили двор. Однако застройщик представил план межевания, по которому двора как такового практически не осталось. Поэтому мировое соглашение сегодня достигнуто не было. А решение суда первой инстанции было оставлено в силе: договор аренды застройщика не признан ничтожным, и нарушений права собственности жителей не выявлено.