Обозреватель Артур Идельбаев: О «Евровидении», Джамале, Лазареве и политике

Была ли, в этих условиях, Джамала объектом международной политики? Как инструмент влияния на Россию или влияния на её авторитет или положение в мире? Была, естественно. И если бы она выбрала для исполнения более удачную песню и исполнила бы её просто - ах!? И победа ей была бы присуждена по праву. Все равно, была бы. И она сама об этом знала и нечаянно призналась российскому пранкеру. Методы ведения политических войн не имеют такого понятия, как предел допустимого. Особенно на международной арене. Там допустимо - всё! Важен - результат. И будет цинично использовано всё! В том числе и такие международные конкурсы, как "Евровидение". И не только Джамала, но и, к сожалению, весь крымско-татарский народ используется в этой войне. Даже не как пешки, а как... Как песок на ветру... Печально, конечно, когда лучшие, самые благородные, самые красивые чувства целого народа, так некрасиво используются.