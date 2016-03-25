Обозреватель Артур Идельбаев: О «Евровидении», Джамале, Лазареве и политике

- Чтобы написать действительно беспристрастно, нужно, чтобы хоть какое-то время прошло и страсти немного улеглись. И почитать, что другие умные люди пишут. Сравнить, сопоставить... Что я и сделал.
А еще, если можно, я хотел бы в своей статье отделить политику от искусства. Итак.
Об искусстве
Пересмотрел наиболее интересные номера «Евровидения» с домашними.
Беспристрастно - Лазарев, несомненно, смотрелся выигрышнее Джамалы. Про него до «Евровидения» ничего не знал. Но это и к лучшему. Не было предубеждений.
Супруге и старшей дочке (а она хорошо разбирается в музыке) тоже однозначно больше понравился Лазарев.
Джамала... Может, она и оперная певица, может она и известная на Украине исполнительница, но её тембр - не в моем вкусе. Слишком низкий и гортанный. Моей супруге и дочке тоже не понравился её голос. По той же причине. Мы неплохо знакомы с крымско-татарской песенной культурой и нам есть с чем сравнивать.
Тема песни. Если честно, я, в отличие от многих моих коллег, спокойно и с пониманием отношусь к тому, что участник конкурса - представитель малой народности, выступает на конкурсе не только с целью показать свои вокальные данные, но и воспользовавшись случаем, обратить внимание мира на свой народ. Может, если ситуация того требует, на его проблемы и боль.
Но!.. Все световое оформление сцены, аура зала, платье певицы, её телодвижения на сцене так сильно диссонировали с той темой, которая была заложена в песне. Извините меня, мои крымско-татарские друзья, но вы сами не могли этого не заметить. Реально, эта тема была не для этого зала и не для этой аудитории.
Помнится, в начале 2000-х в Башкирию на фестиваль «Урал моно» приехала рок-группа из Карачаево-Черкессии и исполнила композицию "Кайтарыгыз!" Примерно переводится, как "Дайте мне вернуться назад!" Тоже про депортацию. Песня - как наждаком по сердцу! До сих пор звенит у меня в ушах! Но тогда и аудитория и формат фестиваля допускали исполнение такой композиции. А песня Джамалы на "Евровидении", к сожалению, - нет!
Мелодия песни, представленной Джамалой на суд зрителей и жюри... Тоже не впечатлила. Я так понял, что это авторская композиция на английском языке, с вкраплением в песню, вместо припева, слов из известной крымско-татарской народной песни о депортации "Гузэл Кырым". Слов, но не музыки! Музыка, как бы авторская, но с элементами оригинала.
Мне так было обидно за оригинал. Народная песня "Гузэл Кырым" - это шедевр! Это действительно боль и страдание крымско-татарского народа, воплощенное в музыкальное произведение. Ее нельзя так ломать! Ее нельзя разбирать на кусочки и тем более исполнять ее фрагменты в песенном конкурсе такого формата. Я воспринял это, как кощунство. Это все-равно, как декламировать пламенные стихи выдающейся крымско-татарской поэтессы Лилии Буджуровой на "Камеди Клаб".
Для сравнения: вот один из лучших вариантов этой песни в исполнении Эльзары Баталовой.
О политике вокруг самого конкурса
К сожалению, как именно конкурс, мероприятие вконец исчерпало себя. Или дискредитировало... Может, здесь дело даже не в политике? А в банальном желании организаторов заработать? А что? Заплатила в прошлом году организаторам международная мафия голубых (они же богатые) и победил(а) или (о) - Кончита. На это раз Брюссель заплатил. Из политических соображений, естественно.
Есть еще аспект, о котором так хорошо написал Юрий Лоза. На конкурсе все исполнители поют на английском. Получается, что это конкурс о том, кто лучше споет песню на английском языке. А не конкурс культур европейских стран и народов. Получается, что каждый год европейскими государствами тратиться безумное количество денег на популяризацию саксонской культуры. А нам это надо?
Джамала – как объект международной политики
Была ли, в этих условиях, Джамала объектом международной политики? Как инструмент влияния на Россию или влияния на её авторитет или положение в мире? Была, естественно. И если бы она выбрала для исполнения более удачную песню и исполнила бы её просто - ах!? И победа ей была бы присуждена по праву. Все равно, была бы. И она сама об этом знала и нечаянно призналась российскому пранкеру. Методы ведения политических войн не имеют такого понятия, как предел допустимого. Особенно на международной арене. Там допустимо - всё! Важен - результат. И будет цинично использовано всё! В том числе и такие международные конкурсы, как "Евровидение". И не только Джамала, но и, к сожалению, весь крымско-татарский народ используется в этой войне. Даже не как пешки, а как... Как песок на ветру... Печально, конечно, когда лучшие, самые благородные, самые красивые чувства целого народа, так некрасиво используются.
Джамала – как объект внутренней политики в России
Но в России тоже не дураки сидят. По всем информационным каналам, в том числе интернет-ресурсам, прошла команда должным образом отреагировать, разоблачить. В ход пошло все! Пранкеры, информация об армянском происхождении Джамалы со стороны матери... Любое сообщество, в том числе и Государство, должно уметь защищаться. Особенно, в информационной войне, которая против нашей страны, безусловно, ведется. Но в одном, мне кажется, наши переборщили. Это, в том, что пойдя на поводу у оппонентов, стали ворошить тему депортации и причин депортации крымских татар. Рассказывая о том, какие были Крымские татары плохие в Великую Отечественную и чуть ли не (а иногда и прямо) оправдывая высылку.
Интернет и социальные сети стали забиваться информационным мусором на эту тему. Противопоставляя не той - сталинской, а уже нынешней России весь крымско-татарский народ. Я уже не говорю о том, что даже и после 2014 года по отношению, как ко всему народу, так и к их лидерам общественного мнения, было допущено и так очень много неправильных действий.
А кто-нибудь подумал о том, как на эту информационную выходку должны реагировать чеченцы? Ингуши?... Балкарцы, турки-месхетинцы, карачаевцы, крымские болгары, греки, поволжские и украинские немцы? Да и даже просто представители других нерусских народов России... Да и русских тоже. Просто из солидарности.
Почему те, кто определяет информационную политику в нашей стране, ведясь на примитивнейшие провокации со стороны Запада, допускают такое положение, когда дают повод представителям бывших репрессированных народов усомниться в том, что Россия им мать, а не мачеха?
Разве трудно было нам на государственном уровне дать посыл:
- У нас есть Лазарев, который официально представляет нашу страну на конкурсе, но мы будем болеть и за тебя тоже - Джамала! Потому, что ты крымская татарка, твои родители живут в Крыму (в России) и мы тебя тоже считаем своей. Хорошо, что ты подняла тему депортации 1944 года на таком высоком уровне. Пусть мир, благодаря тебе, всегда помнит об этой великой трагедии твоего народа! Мы тоже всегда помним это и больше никогда не допустим, чтобы такое когда-либо случилось. Всегда добро пожаловать на свою историческую Родину! Мы любим тебя!
Что бы мы потеряли, если бы так поступили? Ничего! Имидж страны, как внутри, так во внешнем мире только укрепился бы.
И еще одно: доколе мы будем вспоминать старое?
Как-то одна женщина (тролль, по всей видимости) в комментариях в одном из пабликов написала: крымских татар надо карать! Они во время войны..... Дальше бла-бла. И я спросил: а до какого поколения продолжать карать? Сейчас уже пятое поколение выросло после войны!
Вся история человечества состоит из войн. Русские не только на крымчан могут продолжать таить обиду. А что с немцами делать? А с французами? А в гражданскую войну вообще брат с братом воевал. До какого колена мы должны тыкать носом друг другу этим?
Неправильно это! Надо признать, нас спровоцировали и мы повелись. Сейчас надо исправляться. Исправляться будет трудно и займет много времени. Но надо. На душе каждого крымского татарина информационная политика страны еще один рубчик оставила. И на душе каждого чеченца... И ингуша, и балкарца. И в моей душе тоже...
Я обещал, что буду беспристрастным. Поэтому досталось и Джамале, и крымским татарам (не обижайтесь, друзья), и организаторам «Евровидения» (их не жалко) и тем, кто делает нашу внутреннюю политику (им искренне желаю побольше мудрости и государственного мышления). Понимаю, что мое мнение не всем понравится, но я изложил то, что думаю.