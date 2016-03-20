Станции электричек в Уфе станут торговыми центрами

Posted 20 марта 2016, 13:42
Published 20 марта 2016, 13:42
Modified 14 марта, 06:40
Updated 14 марта, 06:40
Визуально это представить сложно. Например, чтобы городской автобус подъехал к станции «Парковая» на улице Интернациональная, необходимо срыть десятки метров ухабов и подлеска.
А станция «Спортивная» около стадиона «Гастелло» со всех сторон окружена гаражами.
«БППК» намерена решить проблему руками частников, чтобы они возвели павильоны транспортно-пересадочных узлов, подъезды и отстойники для автобусов в полосе отвода железной дороги. Взамен концессионеры получат право построить торгово-административные здания.
В «БППК» считают, что если автобусные маршруты пойдут через станции «РЖД», то жители окраин станут быстрее добираться до центра города.
— Собирается пул инвесторов, которые получат прилегающую к станциям территорию, — пояснил руководитель «БППК» Игорь Поляев. — В течение полугода определится кто будет застройщиком транспортно-пересадочных узлов «1629 километр», «Парковая», «Спортивная», «Шакша», «Дема». Следует возвести зал ожидания, торговую площадь, улавливающую парковку, и места для разворота автобусов.
Глава «БППК» упрекнул городские власти, что они не торопятся помочь с проектом.
— Земля «РЖД» — 50 метров от оголовка рельса. Никто не мешает сейчас строить там разворотные площадки и инфраструктуру, — говорит он.
«Городская электричка» за три месяца перевезла всего 27 тысяч пассажиров и принесла 70 млн рублей убытков. Но в компании верят в жизнеспособность проекта.
— Нужно время для привыкания, — уверен г-н Поляев. — Она должна ходить, чтобы «накатывались» пассажиры.
По словам топ-менеджера, «в 2020 году 10 из 20 составов закончат срок службы».
— В 2017 году мы наделяемся имуществом, изменится капитализация компании, — рассказал он. — Как только мы получим на руки решение о наделении имуществом, закупим подвижной состав. А это будут принципиально другие электрички вплоть до двухвагонных.
В «БППК» рассчитывают договориться с властями о едином проездном билете с легальными перевозчиками, чтобы по «сквозному» билету можно было пересаживаться с поездов на автобусы. В компании ссылаются на московский опыт карты «Русская тройка» «Мосгортранса».
Напомним, принятое горсоветом Уфы положение о перевозках пассажирским транспортом и положение о конкурсе по распределению маршрутов не предусматривает единого проездного. Депутат Андрей Носков объяснил, что пока технически сложно создать единую платежную систему на общественном транспорте Уфы.