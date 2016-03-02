Закомалдин предложил внести в КоАП наказание за клевету на представителей власти

Posted 2 марта 2016, 18:18
Published 2 марта 2016, 18:18
Modified 14 марта, 06:40
Updated 14 марта, 06:40
— Рост в основном за счет краж, мошенничества, причинения легкого вреда здоровья и побоев. Вместе с тем снизилось число совершенных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, — сказал глава МВД по РБ.
По данным башкирского полицейского ведомства, в республике в прошлом году зарегистрировано меньше угонов автомобилей и злодеяний, совершенных бывшими зеками. Кроме того, снизилась подростковая преступность. Но зато на 35 процентов увеличилась раскрываемость «наркотических» преступлений, а значит больше наркодилеров оказалось за решеткой.
— Зарегистрировано 13 преступлений террористического характера и 10 — экстремисткой направленности, это меньше в два раза, чем в прошлом году, — рассказал Михаил Закомалдин. — Задокументированы 121 преступления, совершенные в составе организованной группы или преступного сообщества. Установлены виновные в совершении 32 тысяч уголовно-наказуемых деяний, в том числе более пяти тысяч тяжких и особо тяжких.
По росту преступлений Башкирия приблизилась к таким регионам, как Свердловская область, Пермский край, Ростовская область. По уровню преступности республика на 37 месте в России.
— Это не катастрофа. Кражи увеличивается — это влияние экономической ситуации, — полагает руководитель МВД по РБ.
В Башкирии возрождаются добровольные дружины. По мнению г-на Закомалдина, добровольные помощники полиции помогут сохранять правопорядок на улицах.
— Необходимость в таких формированиях актуальна, потому что нам не удается переломить число преступлений в общественных местах — они увеличились на 27 процентов, на улице — на 31 процент. Рост произошел, в основном, из-за краж, грабежей, порчи чужого имущества, — пояснил полицейский министр.
По словам генерал-лейтенанта, увеличение преступности в публичных местах говорит о том, что граждане доверяют полиции и заявляют о причиненном ущербе.
— С каждым годом люди все чаще обращаются в органы внутренних дел с надеждой на решение их проблем, — говорит он. — Только в истекшем году в органы поступило более миллиона заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях. Ни одно сообщение не осталось без внимания, при малейших формальных признаках незамедлительно возбуждается уголовное дело.
По мнению главного полицейского Башкирии, сотрудники органов внутренних дел перестали класть под сукно заявления граждан.
— Количество уголовных дел, возбужденных свыше десяти суток после подачи заявления или выявления преступления, снизилось до десяти процентов. Раньше это было 60 процентов, — объяснил он.
1,2 тысячи жалоб на самих полицейских поступило в МВД в 2015 году.
— Информация полностью или частично подтвердилась только в 14 процентах, — сообщил Михаил Закомалдин. — Но, если есть клевета на сотрудника полиции, мы не можем принять адекватные превентивные меры, кроме как привлечь клеветника по уголовной статье за «Заведомо ложный донос». Но для возбуждения такого уголовного дела требуется, чтобы заявитель был предупрежден об уголовной ответственности.
Полицейский предложил депутатам рассмотреть возможность появления административной ответственности за оговор сотрудника полиции «и в целом любого представителя власти».
Есть у башкирского МВД претензии к проведению концертов, фестивалей, дискотек и уличных акций.
— Их проведение не регламентировано ни одним нормативным актом, нет требований к обеспечению безопасности таких мероприятий и ответственности организаторов, — посетовал он. — Сегодня любой через интернет может организовать фестиваль под открытым небом без уведомления муниципалитета. Яркий пример — так называемые «пенные вечеринки». Организаторы берегут свое имущество и получают коммерческую выгоду, а вопрос террористической защищенности ими не рассматриваются. Этот пробел нужно восполнить законодательным актом.
2,9 тысяч преступлений в Башкортостане совершено против малолетних. Это на 615 случаев больше, чем в прошлом году.
— Самое резонансное — убийство школьницы Токарчук, совершенное ранее судимым Валеткиным. Были в 2015 году и другие резонансные преступления, как, например, убийство пятерых подростков в Кумертау в апреле. А также в августе в Уфе поджог инкассаторов, — рассказал глава полицейского ведомства. — За расследованиями этих преступлений следила вся республика и благодаря взаимодействию с другими правоохранительными органами они были раскрыты в кротчайшие сроки, а виновные изобличены.
Михаил Закомалдин раскритиковал муниципалитеты за профилактику прогона скота по специальным маршрутам. Ранее депутаты Курултая увеличили в башкирском КоАПе штрафы за гуляющую по автодорогам скотину.
— За нарушение и выпаса и прогула сельскохозяйственных животных сотрудниками полиции направлены 2,7 тысяч материалов в городские и районные администрации.
Однако чиновники не спешат наказывать хозяев, — переживает генерал. — Так, сотрудниками полиции по Кугарчинскому району в административную комиссию направлены 136 материалов, рассмотрено всего пятьдесят материалов, в комиссию Туймазинского района направлены 31 материал, рассмотрено всего тринадцать. В Кумертау, Агидели и Бурзянском районе административные комиссии не рассмотрели ни одного поступившего материала.
Сама по себе гулящая скотина привлекает воров. Зарегистрированы 802 случая краж коров и лошадей. На 250 больше, чем в прошлом сезоне.
Министр внутренних дел РБ пожаловался, что полицию пытаются вовлечь в экономические споры. Он привел в пример конфликт на заводе моторных масел, где два владельца делили производство, и скандальное гражданское дело, появившееся уже в этом году, связанное с оценкой помещений фирмы «Нефтемаш».
— По данным заявлениям вынесены законные проставления в отказе возбуждения уголовного дела, при этом только на решение данного вопроса отвлечены значительные силы, и потрачено время, — переживает Михаил Закомалдин.
Глава башкирского МВД попросил депутатов подумать о законодательной инициативе федеральному парламенту, «чтобы огородить нас от хозяйственных споров».
— Чтобы мы не вмешивались в такие споры без решения суда, — заметил министр. — Если суд решит, что имеют место гражданско-правовые отношения, то вопросы решаются без нашего участия, а если уголовные — то мы организовали незамедлительное реагирование. Считаю, что это минимизирует отвлечении личного состава от выполнения прямых задач. В 2015 году в органы поступили 854 заявления о преступлениях экономической направленности, 512 из них — повторные. По 179 отказано в возбуждении дел, возбуждены 89 дел.
Кризис активизировал ночную продажу спиртного по заниженным ценам.
— Если в 2014 году доходило до продаж прямо из багажников автомобилей, то сейчас подделки элитного алкоголя в два-три раза дешевле можно заказать в интернете через курьера. В прошлом году в Башкирии суррогатом отравились полторы тысячи человек, 163 умерли, — рассказал г-н Закомалдин.
В 2015 году полиция изъяла 94 тысячи литров паленого спиртного, ликвидировала четыре подпольных водочных завода. Только в январе и феврале этого года изъяты 150 тонн контрафактного горячительного.
— В Бурзянском районе — 34 села. В каждом, как минимум одна торговая точка. На весь район лицензию на продаже спиртного имеют только два магазина и оба в райцентре, — полицейский генерал обрисовал масштабы проблемы.
В прошлом году органы внутренних дел выявили 18 случаев хищения бюджетных денег. Глава республиканского МВД привел в пример распределение субсидий фермерам.
— Выявлен факт мошеннических действий со стороны индивидуального предпринимателя Зинатуллина, предоставившего в министерство сельского хозяйства подложные документы на основании которых получил грант в 4 млн рублей, — поведал он.
Другой бич — финансовые пирамиды. В 2015 году зарегистрированы 281 преступление, связанное с вкладами, это на 126 больше чем в 2014 году. В кредитной сфере пресечено за год восемьсот преступлений, ущерб — свыше 400 млн рублей.
— Пресечена деятельность организаций, занимающихся хищением денег через привлечение якобы займов под проценты, — продолжает г-н Закомалдин. — Это «Потребительский кооператив „Рост“, „Навигатор успеха“, „Кредитное сотрудничество“, „Русфинанс“, „Сберфинанс“, „Твоя ипотека“, „Стройинвестфинанс“, „Альянс“, от которых пострадали более полутора тысяч граждан.
Однако «лидером» рейтинга все равно считается «Древпром», чей ущерб вкладчикам оцениваете в 200 млн рублей.
— Арестованы 89 иномарок, ювелирных изделий на 40 млн рублей, полторы тысячи предметов мебели и оргтехники «Древпрома», — говорит полицейский.
Также сотрудники органов внутренних дел борются с незаконными песчаными карьерами на берегах Белой.
— В результате подмываются берега, смещаются русла реки, добыча песка у берегов ведет к снижению уровня воды, меняется рельеф дна и течение реки, что приводит к намыву ила и грязи в русло и загрязнению воды, — считает Михаил Закомадин. — Кроме этого несет потери бюджет — не поступают лицензионные платежи.
По данным полиции, проверено 37 карьеров, выявлен шесть фактов хищения песчано-гравийной смеси, возбуждены шесть уголовных дел.
Для декриминализации песчаного бизнеса генерал-лейтенант попросил Курултай инициировать еще одну законодательную инициативу — установление уголовной ответственности за незаконную разработку участков недр общераспространённых полезных ископаемых, и приравнять добычу песка к лесному браконьерству.
Погибших в автоавариях стало на 14 процентов меньше. Только пьяных водителей задержано 32 тысячи человек. 2,2 млн постановлений вынесено о наложении административных штрафов на 1,5 млрд рублей.
Глава башкирского министерства внутренних дел посетовал, что его ведомство завалили просьбами о «спецсопровождении» машинами ДПС с мигалками. Однако, кто эти просители, не уточнил.
— Информирую еще раз: имеется приказ МВД по вопросу сопровождения транспортных средств патрульным транспортом ГИБДД. Он четко регламентирует, кого мы можем сопровождать, а кого нет, — предупредил он. — Поэтому руководителя получают постоянные отказы, но обращения продолжаются.