Закомалдин предложил внести в КоАП наказание за клевету на представителей власти

— Чтобы мы не вмешивались в такие споры без решения суда, — заметил министр. — Если суд решит, что имеют место гражданско-правовые отношения, то вопросы решаются без нашего участия, а если уголовные — то мы организовали незамедлительное реагирование. Считаю, что это минимизирует отвлечении личного состава от выполнения прямых задач. В 2015 году в органы поступили 854 заявления о преступлениях экономической направленности, 512 из них — повторные. По 179 отказано в возбуждении дел, возбуждены 89 дел.