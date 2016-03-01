В уфимском дворе спасателям пришлось отлавливать молодого бычка

В минувшее воскресенье, утром 28 февраля, в уфимскую службу спасения позвонил очевидец и сообщил, что по дороге на улице Комсомольской бегает корова. Животное было сильно напугано и кидалось из стороны в сторону, рискуя попасть под машину и создавая опасность для людей. Когда спасатели прибыли на место, на проезжей части они корову не нашли – животное успело убежать во дворы. При этом выяснилось, что объектом преследования специалистов был на самом деле молодой бычок, который сбежал из грузовика хозяина во время перевозки. Вскоре беглеца все же удалось поймать с помощью альпинистского снаряжения и погрузить обратно в машину владельца.

В минувшее воскресенье, утром 28 февраля, в уфимскую службу спасения позвонил очевидец и сообщил, что по дороге на улице Комсомольской бегает корова. Животное было сильно напугано и кидалось из стороны в сторону, рискуя попасть под машину и создавая опасность для людей. Когда спасатели прибыли на место, на проезжей части они корову не нашли – животное успело убежать во дворы. При этом выяснилось, что объектом преследования специалистов был на самом деле молодой бычок, который сбежал из грузовика хозяина во время перевозки. Вскоре беглеца все же удалось поймать с помощью альпинистского снаряжения и погрузить обратно в машину владельца.